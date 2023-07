Sono questi i trucchi per pulire la moka in modo impeccabile, il segreto dei baristi

Per pulire in modo ottimale la moka, e avere sempre un caffè a regola d’arte occorre pulirla nel modo più adatto.

La moka, va pulita nel modo appropriato e usando i prodotti giusti. Per poter avere sempre un caffè di qualità, è importante che la caffettiera sia perfettamente pulita e igienizzata. In generale, prima di procedere con le operazioni di pulizia della moka, sarebbe opportuno leggere le indicazioni del produttore. Esistono vari modi e ingredienti naturali, per pulire correttamente la moka. Il modo migliore per avere una moka impeccabile, è quello di seguire i suggerimenti qui riportati.

Caratteristiche della moka

La moka, è uno strumento indispensabile per poter preparare un ottimo caffè. Per avere sempre un buon caffè dall’odore inebriante, è molto importante prestare attenzione a come si pulisce la caffettiera.

La moka, ideata a Torino circa un secolo fa, è fatta da tre parti fondamentali che sono la caldaia, il filtro e la parte superiore. Per ottenere un ottimo caffè, tramite il noto apparecchio inventato da Bialetti, è importante usare una buona marca di caffè, dell’acqua fresca oligominerale e dopo l’uso pulire con cura la moka.

Per evitare che il caffè rovini la moka, o che si alteri il gusto della bevanda, è importante pulirla con cura. Tale semplice oggetto per fare a casa il caffè, è fatto da parti in acciaio e alluminio, che vanno pulite usando ingredienti naturali.

Regole per pulire la moka

La moka, come ogni oggetto che si usa quotidianamente, necessita di una pulizia regolare. Il modo migliore per evitare la formazione di calcare nella moka, è quello di pulirla ogni giorno dopo il suo utilizzo. Per pulire la moka, non va mai usato del detersivo, e dopo ogni lavaggio va asciugata del tutto.

La prima regola per pulire la moka è quello di evitare di danneggiarla. A tale scopo, è sufficiente pulirla ogni giorno semplicemente con dell’acqua corrente. Prima di procedere con la pulizia, si deve procedere con lo smontaggio della moka. Occorre quindi smontarla con cura, controllare che il filtro sia perfettamente sturato e che le guarnizioni non siano rovinate.

Va detto che quando la moka è nuova o non si usa da tanto tempo, occorre fare un caffè con dell’acqua tiepida e poco caffè. Per non alterare il sapore del caffè, è necessario che la moka sia sempre pulita e splendente.

Pulizia profonda della moka

Per effettuare una pulizia profonda della moka, di tanto in tanto servono i giusti prodotti. Un primo prodotto indicato per pulire la moka, è il bicarbonato di sodio. Si tratta di un elemento naturale che si usa spesso in casa per pulire diversi oggetti.

Per far ciò, basta pulire la moka con un cucchiaio di bicarbonato con cui sgrassare i vari componenti e poi risciacquare per bene tutto. Un altro ottimo prodotto naturale per pulire la moka in modo profondo, è rappresentato dall’acido citrico.

L’acido citrico, è indicato soprattutto per pulire il filtro della moka. Per pulire la moka con l’acido citrico, si deve immergere il filtro dentro un contenitore pieno di acqua calda e un cucchiaio d’acido citrico. Dopo aver lasciato agire l’acido, per circa venti minuti, si deve sciacquare tutto. In caso di fori intasati, bisogna liberare i fori del filtro della moka con l’aiuto di un oggetto appuntito.

Infine, si può ricorrere all’aceto bianco per la pulizia della moka, che pulisce e disinfetta a fondo. Per pulire le parti esterne della caffettiera, si può usare una normale spugnetta e un po’ di aceto bianco che disinfetta e deterge.

Per pulire la moka con l’aceto di vino, basta immergere i vari componenti in un contenitore con acqua calda e tre cucchiai d’aceto di vino bianco. Dopo averli lasciati in immersione per alcuni minuti, si deve sciacquare la moka e fare un caffè usando solo dell’acqua per pulirla bene.