Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si sposano? Ecco cosa ha detto lei, le ultime news

La proposta di matrimonio che Alessandro Basciano aveva fatto a Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia ha lasciato tutti a bocca aperta. Un gesto fortemente romantico quello del giovane, tant’è che da settimane non si parla d’altro! Tuttavia, nel corso delle ultime ore, le indiscrezioni sul loro matrimonio non sono mancate.

Leggi anche: Sophie Codegoni sulla proposta di matrimonio: ‘Non sapevo dell’anello, Basciano mi ha sorpresa’

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si sposano?

Ieri durante la prima puntata del GF Vip Party Sophie Codegoni è stata interrogata proprio sulla proposta di matrimonio fatta da Alessandro Basciano. Un gesto che, come detto, ha lasciato tutti senza parole: inginocchiatosi di fronte a tutto il pubblico del Cinema di Venezia Basciano ha poi tirato fuori dalla tasca uno splendido anello.

Tuttavia, la Codegoni ha svelato di aver fatto un passo indietro e in realtà, quella di Basciano non sarebbe una vera proposta di matrimonio!

La verità sulle nozze

In uno scambio di battute con la conduttrice del programma Soleil Sorge, la quale ha chiesto alla Codegoni se quello ricevuto da Basciano fosse o meno un vero e proprio anello da promessi sposi, la ragazza ha precisato che si tratta dell’anello di fidanzamento del quale i due parlavano all’interno della casa del Grande Fratello.

Quindi, la coppia, almeno per il momento non convolerà a nozze anche se il matrimonio rientra nei loro progetti di vita. In merito non sono mancate le critiche per un gesto così eclatante dietro al quale, a ben vedere, non c’èra alcuna proposta di matrimonio.