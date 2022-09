Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: proposta di matrimonio sul Red Carpet di Venezia 79

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, tra baci e tenerezze. Poi, quando i riflettori si sono spenti su Cinecittà, hanno continuato a frequentarsi. E a viversi. Tra cene insieme, viaggi, copertine. Un amore da sogno. Che non poteva certo non avere una proposta di matrimonio da ‘favola’. Protagonisti Sophie Codegoni, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, e Alessandro Basciano, che aveva partecipato al programma della De Filippi come corteggiatore di un’altra ragazza. Due passati diversi, due mondi che sembravano lontani. E che, invece, sono vicini più che mai.

La proposta di matrimonio

Come molti loro ‘colleghi’ anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati invitati al Festival del cinema di Venezia. L’arrivo insieme sulla gondola, i paparazzi pronti a scattare, poi la sfilata sul red carpet. Lei in abito nero, lui in total black con la camicia bianca. Elegantissimi. Ed è proprio lì, dietro a quello sfondo meraviglioso, che Basciano, 31 anni, si è inginocchiato e ha chiesto a Sophie di diventare sua moglie, con tanto di anello nella scatoletta. Il sì di lei, i baci, gli abbracci e le foto che hanno fatto, inevitabilmente, il giro dei social.

“Sei pazzo e io ti amo da morire” – ha scritto Sophie su Instagram. Ora bisognerà solo iniziare i preparativi per quello che sarà il giorno più bello di sempre!

Bravi ragazzi e buona fortuna!