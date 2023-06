Sorprendente il motivo per cui dovresti mettere 4 foglie di alloro dietro la porta

L’utilizzo di alcune foglie di alloro da riporre dietro le porte pare abbia effetti benefici. In natura, i diversi tipi di piante sono da sempre usate per diversi rimedi casalinghi e naturali davvero efficaci.

Le foglie d’alloro o lauro, sono ricche di sostanze benefiche che si possono sfruttare per risolvere svariate problematiche. L’alloro o Laurus nobilis, è una pianta aromatica molto diffusa sul tutto il territorio, aventi molteplici proprietà curative e benefiche. Questa bellissima e profumata pianta mediterranea è sa sempre usata per svariati utilizzi. Questa pianta sempreverde trova infatti applicazione nel settore cosmetico, in cucina, come pianta ornamentale, a scopo curativo e per tenere lontani gli insetti.

Proprietà dell’alloro

La pianta dell’Alloro può vantare molteplici proprietà benefiche e curative. Pare che l’Alloro sia ricco di minerali e vitamine, oltre a essere un ottimo antiossidante naturale. Le foglie di questa preziosa pianta, possono essere usate per vari motivi.

Le foglie di Alloro poste sotto il cuscino, sono un ottima soluzione per avere un sonno sereno. L’Alloro è noto perché aiuta la digestione, favorisce il rilassamento, cura dolori muscolari, gli stati influenzali, combattere la stanchezza, curare i dolori mestruali, curare l’alitosi, purificare i reni e come disinfettante naturale.

Per via delle sostanze benefiche presenti nelle sue foglie, l’Alloro è usato in campo erboristico per la realizzazione di prodotti diuretici e stimolanti. In ambito fitoterapico esso è usato per realizzare un infuso d’Alloro, utile per le sue proprietà antinfiammatorie e analgesiche.

Oltre le numerose proprietà curative dell’Alloro, occorre citare pure il suo potere rilassante, astringente, purificante e insetticida.

Usi dell’alloro in casalinghi

L’Alloro, da sempre è utilizzato per aromatizzare e arricchire di sapore varie pietanze. In cucina si usano le foglie secche dell’Alloro, ma si può usare pure per realizzare liquori e altre pietanze. Spesso le foglie di alloro, sono usate per condire sughi, zuppe e salse. Inoltre è molto usato per la preparazione di tisane, decotti e infusi.

Si tratta di una pianta rustica perenne, ricca di preziose vitamine e acido folico, che aiutano ad avere pelle e vista in ottimo stato. La presenza di vitamina C, lo rende perfetto come antiossidante e per stimolare il sistema immunitario.

La presenza di vitamine del gruppo B, invece sono importanti per il corretto funzionamento del sistema nervoso. I numerosi minerali contenuti nelle foglie d’alloro sono utili per il buon funzionamento del sistema cardiocircolatorio.

I decotti e gli infusi fatti con le foglie d’Alloro, sono ottimi per far fronte alle malattie tipiche invernali e stimolare l’appetito. L’olio d’Alloro è un valido alleato di bellezza, dato che si può usare per creare un sapone dalle proprietà antibatteriche.

Allontanare gli insetti con l’alloro

Tra le diverse caratteristiche e vantaggi dell’alloro, va menzionata la sua capacità di essere un ottimo insetticida naturale. Pare che questa pianta tenga lontano gli insetti, come le mosche, gli scarafaggi e le fastidiose zanzare. Oltre a insaporire i piatti in cucina, le foglie di alloro sono un economico e naturale rimedio contro ogni tipo d’insetto che può insidiarsi in casa.

Nei paesi mediorientali, è da sempre utilizzato come rimedio naturale contro gli insetti. Le sue foglie profumate sono ricche di acido laurico, che ha la caratteristica di allontanare gli insetti. Per poter sfruttare il suo potere insetticida basta realizzare una soluzione di Alloro.

Un rimedio casalingo contro gli insetti, consiste nel riporre alcune fogli di alloro, circa tre quattro, dietro le porte di casa, per tenere lontani tutti gli insetti. L’olio essenziale contenuto nell’Alloro è utili in molti casi, come per esempio per lenire i dolori reumatici o rinforzare la chioma e alleviare i dolori muscolari.

Per creare la soluzione insetticida a base di Alloro, occorre semplicemente unire dell’acqua distillata con alcune gocce di olio essenziale di Alloro. La miscela insetticida di Alloro creata va poi messa dentro un flacone spray e spruzzato negli ambienti domestici o nelle aree dove si vogliono tenere lontani gli insetti.