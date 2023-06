Sottocosto Trony, sconti fino al 50%: i prodotti in promozione

Restano ancora pochi giorni per approfittare della promozione Sottocosto Trony che permette di portarsi a casa solo il meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili. Nel novero delle offerte una vasta gamma di prodotti e nessuno potrà dirsi scontento! Previsti sconti che possono arrivare anche fino al 50%, dando modo di acquistare quell’oggetto tanto desiderato e, perché no, di fare anche un regalino ad una persona cara. Ma quali sono i prodotti in promozione e fino a quando è possibile approfittare degli sconti? Ecco cosa serve sapere.

Fino a quando è attivo il sottocosto Trony

Come dicevamo, ci sono ancora alcuni giorni a disposizione per approfittare delle offerte del Sottocosto Trony le quali, saranno infatti valide fino al prossimo 25 giugno. Grazie alla promozione Sottocosto è possibile usufruire di sconti, anche fino al 50%, su una vasta gamma di prodotti e portarsi a casa solo il meglio della tecnologia. Un nuovo televisione, un nuovo smartphone o ancora, un orologio di ultima generazione o quell’elettrodomestico che tanto si desiderava. Questi alcuni dei prodotti che sarà possibile aggiungere al carrello per se stessi o magari regalare ad una persona cara. Sta di fatto che ce c’è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche. È tuttavia importante ricordare che le offerte sono cominciate lo scorso 16 giugno e termineranno il prossimo 25 giugno. Non c’è quindi tempo da perdere e perché non approfittare degli incredibili sconti?

I prodotti in promozione

Tra i prodotti in promozione segnaliamo: il Samsung smartphone Galaxy A34 a 299.95 euro invece che a 399.35 euro, l’Oppo smartphone A78 a 259.95 euro invece che a 369,95 euro ed ancora, il Motorola G13 a 149.95 euro invece che a 189.95 euro. Passando invece ai computer interessanti offerte su: Lenovo Notebook Idea Pad a 549.95 euro invece che a 799. 95 euro, l’Hp Notebook a 499.95 euro invece che a 699.95 euro. Di seguito qualche foto dei prodotti scontati che è possibile trovare negli store. Invece, il volantino integrale è consultabile cliccando QUI.