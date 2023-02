Spaghetti a base di farina grillo: la novità al supermercato, ecco quanto costeranno

Prepariamo alla rivoluzione culinaria in Italia, specie se nei supermercati gradualmente stanno arrivando anche gli spaghetti a base di insetti. Una bestemmia per gli amanti, oltretutto tradizionalisti, della nostra cucina. Eppure, l’Unione Europea ha deciso di aprire alle particolarità della cucina multietnica, in questo caso poi gli alimenti a base di insetti. Farà strano, per chi è amante della pasta, passare da uno spaghetto Rummo a quello creato con la famigerata farina d’insetti.

Gli spaghetti alla farina d’insetti?

Tra qualche settimana, potremmo trovare gli spaghetti di grillo già sui banchi dei nostri supermercati. Non è uno scherzo di Carnevale, ma bensì il piano industriale e di marketing pensato dalla Italian Cricket Farm, azienda che produrrà a Torino i primi spaghetti d’insetti sul territorio italiano. L’industria spera di cavalcare l’onda del “novel food”, ovvero la curiosità di quelle persone pronte a sperimentare in cucina nuovi sapori, magari anche attingendo alle culture culinarie più remote.

Chi vorrà cibarsi di farine d’insetti, però, dovrà avere un grosso portafoglio. Infatti, almeno sentendo le dichiarazioni di Italian Cricket Farm sul Corriere della Sera, si parla di una pasta per élite. Al supermercato, un pacco di spaghetti ai grilli costerà ben quattro volte di più in confronto a un pacco di pasta normale, rendendo di suo l’acquisto proibitivo alla stragrande maggioranza dei cittadini. L’azienda informa anche sui punti di forza del prodotto: fatto a chilometro zero, è puramente ecologico e soprattutto adatto alle diete sportive, avendo un alto contenuto proteico.

Nell’era di MasterChef, sarebbe curioso sentire il parere di grandi chef italiani sulle ultime innovazioni della cucina italiano. Sentire cosa avrebbero da dire Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo o Giorgio Locatelli sull’immissione degli insetti nella nostra buonissima alimentazione, ovvero in quella cucina italiana che da tutti gli stranieri viene considerata come “la cucina migliore del mondo”. E come dargli torto.