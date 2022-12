Spettacoli teatrali a Roma a dicembre 2022: dagli eventi comici a quelli per i bambini, le date

Arriva il Natale e come consueto il mese di dicembre è costellato d’interessantissime opere e spettacoli teatrali, che si svolgeranno nella nostra città: Roma. Tanti gli attori pronti a esibirsi nella Capitale questo mese, cominciando dal noto attore italiano Emilio Solfrizzi. Al teatro troveremo anche la coppia formata da Lino Guanciale e Francesco Montanari, ovvero l’ex Libanese di Romanzo Criminale – La Serie. Previsto lo spettacolo anche del comico Alessandro Bergonzoni.

Gli spettacoli teatrali a Roma di questo dicembre

Sul palco, ci saranno programmazioni che vanno bene per tutti i gusti. Fresca di Ballando con le Stelle, al teatro ci sarà Paola Barale con “Se devi dire una bugia dilla grossa”, dove salirà sul palco nella commedia di Ray Cooney e con la regia di Pietro Garinei e Luigi Russo. Nello spettacolo, sarà protagonista insieme ai volti di Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini, con lo spettacolo che andrà in scena fino all’11 dicembre presso il Teatro “Il Parioli”.

Ci sarà spazio anche Malika Ayane, che sarà protagonista del musical “Cats”, per la regia di Massimo Romeo Piparo. L’opera scritta da Andrew Lloyd Webber e Thomas Stearns Eliot, andrà in scena dal 7 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023 presso il teatro “Sistina”. Ci sarà tempo della comicità con lo spettacolo di Alessandro Borgonzoni, denominato “Trascendi e sali”. Lo spettacolo andrà in scena il 6 e il 7 dicembre 2022 presso l’Auditorium Parco della Musica.

In “L’uomo più crudele del mondo”, i protagonisti saranno i noti attori italiani Lino Guanciale e Francesco Montanari. Interpretando l’opera di Davide Sacco, lo spettacolo andrà in scena fino all’11 dicembre 2022 presso il teatro Ambra Jovinelli. Domani sera, 6 dicembre 2022, previsto anche il concerto di Ornella Vanoni, per “Le donne e la musica tour”. La cantante si esibirà presso l’Auditorium della Conciliazione. Infine, Emilio Solfrizzi sarà protagonista de “Il Malato immaginario” di Molière, con lo spettacolo che andrà in scena dal 6 all’11 dicembre presso il teatro “Quirino-Vittorio Gassman”.