Striscia nera intorno al water, come eliminarle velocemente con 1 mossa

Il wc è sicuramente uno strumento molto utile, ma che, in maniera inevitabile, a lungo andare, può presentare un aspetto sgradevole.

Le nostre abitazioni, come è ovvio che sia, hanno bisogno di una costante manutenzione, poiché, all’interno, ci sono svariate cose di diversa natura.

Diciamo che, un po’ tutto, in realtà, alla lunga può rovinarsi, poiché, d’altra parte, niente è eterno. Inoltre, bisognerebbe anche tenere presente che ci sono oggetti di qualità che durano di più e altri che, invece, magari, essendo persino prettamente economici, possono darci prestazioni inferiori.

Fatto sta che non si deve dimenticare che qualsiasi cosa che abbiano nel nostro appartamento è destinato a rovinarsi e quindi occorre fare particolarmente attenzione, soprattutto quando si tratta di qualcosa di indispensabile.

La cura della casa

In effetti, per esempio, ci sono delle pratiche da non sottovalutare che, peraltro, sono necessarie per la nostra sicurezza e che, alcune, sono anche obbligatorie per legge.

Per dirne una, quindi, potremmo prendere il caso della caldaia che, come si sa, deve essere controllata ogni anno per evitare che accadano situazioni spiacevoli.

E, a dire il vero, sia che un immobile sia grande o di piccole dimensioni, in ogni caso ci sono tante questioni da prendere in considerazione.

La toilette, quindi, è un punto della casa che va tenuto assolutamente bene, perché può sporcarsi facilmente. Proprio per questo motivo è importante che regni una pulizia specifica, precisa e anche l’ordine.

Inoltre, all’interno di questa stanza, prima di tutto troviamo il wc che, peraltro, dato che viene a contatto con la nostra pelle, deve essere igienizzato e mantenuto in un certo modo per non rischiare che avvengano conseguenze negative.

La pulizia del wc

Spesso, purtroppo, capita che il wc, dopo un po’ di tempo, si macchi, formando degli sgradevoli aloni di colore tendente al marrone. In questo caso, uno dei tanti rimedi, oltre ai detersivi che si trovano sugli scaffali dei supermercati, potrebbe essere un connubio di aceto e di bicarbonato di sodio.

Si dovrà quindi lasciare che agisca per qualche minuto e poi vedrete che questo composto aiuterò a rimuovere quesi segni antiestetici. Ma, non solo, può succedere anche che attorno al water, in prossimità del pavimento, si formi anche una brutta striscia nera.

Ciò, in effetti, non dà un bell’aspetto al nostro bagno, quindi, è cosa buona e giusta cercare di eliminarla. Anche in questo frangente, quindi, ci viene in soccorso, ancora una volta, l’ingrediente che abbiamo menzionato poc’anzi.

Si tratta, dunque, del bicarbonato che, unito a dell’acqua, servirà per togliere la striscia nera. Vediamo, perciò, come preparare la soluzione che vi darà un ottimo risultato.

Prendetevi la briga di creare una sorta di pasta fatta con questi due semplici elementi, e, poi, spalmarla intorno al wc, lasciandola agire per una mezzoretta. Quando, quindi, saranno passati i minuti richiesti, allora, vi basterà strofinare in quella zona con l’ausilio di una spugna.

Un altro metodo di certo efficace è quello che prevede l’utilizzo di un panno in microfibra inzuppato di aceto bianco. Così, ricoprite la striscia nera con questo espediente e lasciate il tutto a riposare per un paio d’ore. In questo caso, peraltro, non dovrete nemmeno strofinare.