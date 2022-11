Thanksgiving day, quando si festeggia? Storia e significato del giorno del Ringraziamento

Insieme al Natale e al 4 luglio, il giorno del Ringraziamento è una delle feste più sentite ed importanti per gli americani. Quest’anno il Thanksgiving day cade il prossimo 25 novembre ma più in generale, la festività ricorre ogni quarto giovedì di novembre e in Canada ogni secondo lunedì di ottobre. Ma quali sono la storia e le origini di questa festa?

Thanksgiving Day: cos’è, data, perché si festeggia, tradizioni, curiosità sul giorno del ringraziamento

La storia del giorno del Ringraziamento

Il giorno del Ringraziamento viene solitamente fatto risalire al 1621, quando in Massachusetts — e precisamente nella città di Plymouth — i padri pellegrini di riunirono per ringraziare il signore del buon raccolto. Ma fu nel 1863, nel bel mezzo della guerra di secessione, che Abramo Lincoln proclamò la celebrazione del Thanksgiving day. Da quel momento in poi, la ricorrenza diventò una festa annuale e, seppur gradualmente, si secolarizzò.

A tavola

In Europa, la festa del giorno del Ringraziamento è stata resa nota grazie a film e telefilm in cui spesso viene rappresentata come l’occasione per riunirsi attorno al celeberrimo tacchino per ringraziare Dio ciò che si ha. Secondo la tradizione, questa festa deve essere sempre organizzata a casa alla presenza di amici e familiari e mai al ristorante. Il celebre tacchino, protagonista indiscusso di tutte le tavole americane, durante questa ricorrenza viene cucinato secondo la segreta ricetta propria di ogni famiglia ed è accompagnato da purè di patate, salsa di mirtilli, salsa gravy, torta di zucca, patate dolci e verdure.