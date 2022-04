Trony, offerte ‘frena bolletta’ nel nuovo volantino: ‘Sconti di Alta Classe’ e ‘il Regalo lo scegli tu’

Trony, arrivano nuove offerte e un nuovo volantino in triplice forma! Da oggi sono valide ben tre promozioni diverse nelle regioni del nord e del sud. Per non farci mancare niente, su Amazon continuano ad essere disponibili le Offerte di Primavera Amazon 2o22. Potete trovare sconti su smart TV Philips da 50 Pollicini o sul telefono Motorola moto g60s, ma non solo. Quindi, affrettatevi, ci sono prodotti che non potete perdere. Ma ora vediamo cosa ci offrono i volanti!

Volantino Trony “Frena la bolletta con gli sconti di alta classe”

Il volantino “Frena la bolletta” è valido per tutti gli abitanti del Veneto. Le offerte sono davvero tantissime e vi consigliamo di dargli un’occhiata. Potrete trovare ad esempio lo smartphone Xiaomi notte a 199,90 euro scontato ben del 50%. La lavatrice LG a 499 euro invece che a 649 euro. Ancora, la televisione Tv Led 50 pollici 399 euro invece che 529 euro. Fidatevi, grandissimi sconti per tutti gli elettrodomestici della casa!

Volantino Trony “Spendi meglio, paga meno”

Il volantino “Spendi meglio, paga meno” ha delle offerte che sono valide per tutti i campani. La convenienza è pensata proprio per tutti perché per ogni fascia d’età è possibile uno sconto. Il 10% di sconto è dedicato a chi ha 20 anni, 20% di sconto per chi ha 40 anni e 30% di sconto per chi ha 60 anni: “Lo sconto è pari alla metà dei tuoi anni!”

Volantino Trony “Il regalo lo scegli tu”

In Calabria e in Sicilia “Il regalo lo scegli tu“. Questa è la nuova offerta data da Trony per gli abitanti del sud. A partire da una spesa di circa 399 euro, potrai avere in regalo qualsiasi cosa tu voglia. Elettrodomestici, pentole di altissima qualità per la cucina, televisori e molto altro!

