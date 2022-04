Trony, nuovo volantino: ‘Sconto IVA’ fino al 28 aprile

Trony, nuove offerte grazie al volantino “Sconto IVA” che sarà valido fino al 28 Aprile. Prodotti irrinunciabili a prezzi imperdibili, potrete avere il televisore LG OLED da 48 pollici a 769 euro con supporto al cashback fino a 300 euro, il Samsung Galaxy A52s a 278 euro o il Galaxy Watch 4 a 221 euro e tantissimo altro!

Alcuni prodotti del volantino “Sconti Iva”

Con il nuovo volantino per tutti i cittadini della Sardegna, Trony si è davvero superato. Affrettatevi quindi e non perdetevi le ultima novità. Tutti gli elettrodomestici, le smart tv, i computer, tablet, smartphone e qualsiasi cosa vi venga in mente sono scontati a “tasso zero, tan fisso 0% e taeg 0%” !

Ma non solo, le cuffie per la musica (di tutte le dimensioni), gli watch e tutti gli accessori per la tv o il computer con lo “Sconto Iva” sono praticamente a metà prezzo!