Uova di Pasqua 2023, quali sono le migliori: i prezzi

Quali sono i migliori prezzi per regalare le uova di Pasqua? Un’informazione che sicuramente interesserà a tutti i genitori d’Italia, ma soprattutto poi a chi vuole fare il famoso uovo anche una propria persona casa. Anzitutto, per provare a risparmiare, dobbiamo capire come i costi lievitano leggermente sotto la festività pasquale. Poi, non da meno, anche la tipologia del prodotto tende a influire sul costo, con le varie tipologie di cioccolato sul mercato.

I prezzi delle uova di Pasqua per quest’anno

Come ogni anno, i brand in Italia sono parecchi. Ma tra i marchi “principe”, troviamo gli intramontabili Kinder (quest’anno dedicati alla cultura pop del momento) o quello dei Baci Perugina, cui le coppie amorose vanno alla ricerca per fare un pensiero romantico. Partendo dalle uova per bambine, l’uovo del momento è quello dei Ferragnez, con le piccole coinvolte dalle campagne Instagram di Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Seguono poi delle Winx, prodotto quest’anno dalla Kinder e che garantisce un tenero cioccolato al latte da mangiare, e quello di ClioMakeUp.

I bambini, come sappiamo, cercano la sorpresa. Quest’anno sarà l’anno dei supereroi con la Kinder, con gli eroi Marvel e Super Mario a dirigere il timone nelle vendite. Anche la versione fondente è un tributo a Darth Vader di Star Wars, con le nuove generazioni che hanno conosciuto l’emblematico villain all’interno della serie televisiva “Obi-Wan Kenobi”. Troviamo della Kinder anche la versione con gli eroi della Justice League (effetto Flash del DC Universe) o con Stranger Things (la nota serie televisiva di Netflix).

Le uova di Pasqua per adulti

Come sappiamo, l’adulto tralascia la sorpresa – a patto che non siano gioielli – per guardare alla qualità del cioccolato. Vanno fortissimo le uova prodotte in pasticceria, magari cercando anche gusti più originali come nei casi dell’uovo alla crema di pistacchio di Bronte: un sapore unico, che rapisce gli italiani dal Nord al Sud.