Vacanze di Carnevale 2023, le scuole saranno chiuse o aperte? Le date Regione per Regione

Con la fine delle vacanze di Natale è arrivato il momento di pensare alle prossime previste dal calendario scolastico. Parliamo delle vacanze di Carnevale 2023 che si festeggiano entro la fine di febbraio ma purtroppo non in tutte le regioni: a stabilire se le scuole chiudono o meno e per quanti giorni sono le singole regioni.

Quando chiuderanno le scuole per le vacanze di Carnevale 2023?

Ecco quando restano chiuse le scuole per Carnevale 2023:

Vacanze di Carnevale Friuli Venezia Giulia: da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023

Vacanze di Carnevale provincia di Bolzano: dal 20 febbraio al 26 febbraio

Vacanze di Carnevale Trentino: 20 e 21 febbraio

Vacanze di Carnevale Veneto: dal 20 e al 22 febbraio

Vacanze di Carnevale Basilicata: 20 e 21 febbraio

Vacanze di Carnevale Campania: 20 e 21 febbraio

Vacanze di Carnevale Piemonte: 20 e 21 febbraio

Vacanze di Carnevale Valle d’Aosta: dal 20 e al 22 febbraio

Vacanze di Carnevale Lombardia (rito ambrosiano): 24 e 25 febbraio

Vacanze di Carnevale Abruzzo: 20 e 21 febbraio

Vacanze di Carnevale Molise: 20 e 21 febbraio

Il Carnevale 2023 sta per arrivare e si concluderà il 21 febbraio prossimo con la consueta giornata del Martedì Grasso. Un piccolo periodo di vacanze anche per gli studenti con le scuole che resteranno chiuse in alcuni giorni della settimana, diversi però tra regione e regione, ma non in tutte le regioni. La data del Carnevale cambia ogni anno: nel 2023 si comincia il 16 febbraio con il Giovedì Grasso, fino al Martedì grasso che cade il 21 febbraio, prima del mercoledì delle ceneri che dà inizio alla Quaresima.

Non tutte le scuole chiuderanno per Carnevale, e nella maggior parte delle regioni le lezioni saranno sospese solo per pochi giorni. In base alla regola dei giorni minimi di lezione da garantire annualmente per tutti, le Regioni infatti hanno deciso autonomamente i festivi da aggiungere alle festività uguali per tutti in Italia e quindi anche i giorni di stop alle lezioni per il Carnevale 2023 variano da regione a regione.