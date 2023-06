Vacanze Estate 2023, quali sono le migliori spiagge: l’elenco completo

L’estate è tempo di vacanze. Giorni da trascorrere principalmente in spiaggia, sotto un ombrellone, possibilmente con acqua cristallina nella quale concedersi lunghe e rilassanti nuotate. Gli esperti hanno svolto uno studio sulle località turistico-balneari in cui trascorrere gli agognati giorni di ferie estive. Una classifica di spiagge, tra le quali sono comprese anche dieci spiagge italiane. Andiamo a scoprire insieme di quali si tratta.

Quali sono le 10 spiagge italiane più gettonate

La ricerca, condotta da Omio, piattaforma di prenotazione leader in Europa, ha indicato come località balneari più gettonare d’italia: Spiaggia San Vito lo Capo in Sicilia, la spiaggia di Marina Piccola a Capri, la spiaggia di Sansone sull’Isola d’ Elba, la spiaggia di Tropea a Tropea e la spiaggia di Ravenna a Ravenna, Cala Brandinchi in Sardegna, Scoglio di Monterosso a Monterosso a Mare, la spiaggia di Rimini a Rimini, Margherita di Savoia in Puglia e Marina Grande a Positano sulla costa amalfitana.

Quali quelle più economiche

In un quadro più ampio, che indica anche le spiagge più economiche, sono indicate anche: la Spiaggia di Cleopatra in Turchia, la Spiaggia lunga a Montenegro, la Spiaggia di Primorsko in Bulgaria, la Playa de Ses Illetes in Spagna, Le Sabbie d’oro in Bulgaria, la Side Halk Beach in Turchia, la Spiaggia di Heringsdorf in Germania, la Yahsi Beach in Turchia, la Fig tre eBay a Cipro, la Spiaggia di Agadir in Marocco.

Spiaggia di San Vito lo Capo in Sicilia

Tornando alle destinazioni italiane tra le quali scegliere, la spiaggia di San Vito lo Capo, in Sicilia, si colloca al primo posto tra le spiagge italiane, ma solo al 38° posto nella classifica internazionale delle migliori e più convenienti spiagge europee. San Vito lo Capo ottiene un punteggio positivo per quanto riguarda i servizi da spiaggia come gelati, acqua, snack e birra a prezzi accessibili. Una pallina di gelato in spiaggia costa circa 2,30 € e uno spuntino a pranzo costa solo 10,00 €.

Spiaggia di Sansone all’Isola d’Elba

La spiaggia più famosa, in base alle recensioni dei turisti, è quella di Sansone all’Isola d’Elba. La spiaggia ha infatti ricevuto un punteggio di 4,6 stelle su 5 ed è stata classificata terza fra le migliori spiagge italiane.

Il gelato è una necessità primaria in spiaggia durante l’estate. I prezzi dei gelati nelle spiagge italiane partono da 2,00 € alla Spiaggia di Ravenna e arrivano a 3,50 € alla Spiaggia di Tropea e alla Marina Grande di Positano sulla Costiera Amalfitana. Rispetto ad altre località europee, il gelato famoso in tutto il mondo è dunque piuttosto costoso. La media europea per una pallina è di 2,28 €.

Le spiagge italiane sono le meno economiche

Nel complesso, le spiagge italiane sono generalmente meno economiche rispetto a quelle di Spagna, Croazia o Germania. La maggior parte delle spiagge italiane analizzate si trova nella metà inferiore della classifica. Particolarmente alti sono i prezzi per un piccolo pranzo in spiaggia. I visitatori di Margherita di Savoia, in Puglia, devono spendere più di 25,00 € per soddisfare la loro fame. A soli 10,00 €, quindi più accessibili, si rivelano le spiagge di San Vito lo Capo, Marina Piccola a Capri, quella di Tropea e Scoglio di Monterosso.

Dove mangiare il gelato senza spendere una fortuna

Per chi cerca un gelato economico, la Turchia è il posto giusto. Le tre offerte più convenienti per un gelato in spiaggia si trovano infatti tutte in località turche. Il gelato più economico si trova sulla spiaggia di Cleopatra, ad Alanya, con circa 0,12 € a porzione, seguita dalla spiaggia di Amasra, sulla costa del Mar Nero, con circa 0,28 € e dalla spiaggia di Yahsi a Bodrum, con circa 0,49 €.

Il gelato a 1,00 € o meno si può trovare solo in 9 delle 75 spiagge prese in esame, ovvero: la Side Halk Beach a Side (Turchia), Plaża Jastarnia a Hel (Polonia), Golden Sands a Varna (Bulgaria), Plage d’Agadir ad Agadir (Marocco), Playa de Ses Illetes a Formentera (Spagna), Durrës Beach a Tirana (Albania), Yahsi Beach a Bodrum, Amasra Plajı ad Amasra e Cleopatra Beach ad Alanya (Turchia).

Il gelato più caro d’Europa si trova invece in Francia. In una normale giornata alle Plages du Mourillon a Tolone, i turisti devono spendere in media 4,70 € per rinfrescarsi con un gelato.