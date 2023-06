Fiumicino, nudo sulla spiaggia davanti ai bambini: ‘Volevo prendere il sole così’

Niente costume a mare, lui voleva prendere il sole completamente nudo. Senza pensare ai bambini che erano lì, in spiaggia, e senza capire che non poteva farlo: in quel posto, in quella spiaggia libera attrezzata, il nudismo non si può praticare. Ma lui, richiamato dai bagnanti e poi dalla Polizia, ha insistito. Prima si è giustificato, dicendo di non conoscere il divieto, poi si è spogliato di nuovo. Non ne voleva sapere: dove abbronzarsi tutto. E bene. Questo è quello che è successo il 12 giugno scorso, nel tardo pomeriggio, a Focene, in viale Focene, in una spiaggia libera attrezzata.

Uomo completamente nudo in spiaggia a Fiumicino: ‘Pensavo si potesse prendere il sole così’

I bagnanti hanno allertato le forze dell’ordine. Quell’uomo, identificato poi in un 60enne romano, stava infastidendo tutti. E quando gli agenti della Polizia sono arrivati sul posto lo hanno trovato lì, nudo, disteso sul bagnasciuga, nonostante la presenza dei bambini, che giocavano nelle vicinanze. Il 60enne, in un primo momento, si è scusato e ha detto agli agenti di non essere a conoscenza del divieto: ‘Pensavo che qui si potesse prendere il sole nudi’– ha detto. I poliziotti speravano lui avesse capito, ma si sbagliavano.

Mentre gli agenti stavano ascoltando i dipendenti della spiaggia libera, l’uomo ha pensato bene di togliersi, ancora una volta, i vestiti. E di prendere l’ultimo sole della giornata così. Tutto per la tintarella. Rigorosamente senza costume.

La denuncia per atti osceni

“Correte, si è spogliato di nuovo” – hanno gridato alcuni bagnanti, mentre gli agenti di Polizia del Commissariato Fiumicino stavano ascoltando i dipendenti della spiaggia libera. I poliziotti, quindi, sono ritornati lì e hanno denunciato il 60enne, che ora dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico.