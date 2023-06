L’Estate 2023 a Nettuno, dal 1 luglio riapre la spiaggia di Torre Astura

Belle notizie per il turismo del Comune di Nettuno e soprattutto della provincia di Roma, che dal 1 luglio 2023 vedrà la riapertura della storica spiaggia di Torre Astura. Considerata come l’oasi a pochi passi dalla Capitale, puntualmente quando è aperta richiama la curiosità di residenti e soprattutto turisti. La località è situata nella zona sud del Comune nettunense, con la location accessibile attraverso un sentiero nel bosco circostante (il Bosco di Torre Astura).

La riapertura della spiaggia di Torre Astura

Da molti è considerata la spiaggia più bella del Lazio. L’oasi di Torre Astura, come detto, è uno dei luoghi più magici dell’intero territorio laziale, dove turisti da tutto il mondo partono per vederla e soprattutto immortalarla con una fotografia. L’apertura stagionale della spiaggia avverrà dalla giornata di sabato 1 luglio, che sicuramente fin dal primo momento vedrà un pieno di persone curiose a visitarla.

La spiaggia di Torre Astura

Come sappiamo, la località si estende per ben 8 km. Considerato un gioiello all’interno del territorio provinciale di Roma, al suo interno possiamo trovare sabbia dorata e soprattutto le caratteristiche dune della macchia mediterranea. Poi la bellezza all’interno delle acque del mare, dove si erge l’imponente struttura della Torre Astura nel territorio di Nettuno.

La storia della Torre Astura

La struttura venne eretta intorno al 1193, grazie al lavoro dei signori provenienti dai territori intorno alla località di Nettuno. La costruzione che risulta pentagonale, è immersa con la propria base nell’acqua ed è raggiungibile solo attraverso un percorso in muratura (un ponte). La località, per i turisti, è raggiungibile grazie all’attraversamento del Bosco di Torre Astura, con un percorso che inizia a Foceverde, ovvero il villaggio abitato più vicino a questa località turistica. La spiaggia è sotto la responsabilità dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri (UTTAT) del Ministero della Difesa, che ogni volta rinnova un accordo col Comune di Nettuno per renderla visitabile.

Foto: @amazinglazio