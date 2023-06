Formula E 2023 a Roma: ecco quando, biglietti e programma completo

La Formula E nella stagione 9 presenta un doppio appuntamento a Roma: il 15 e il 16 luglio. Nelle 18 gare previste, svolte in 13 città differenti, sono ben due le tappe capitoline. Sensazionale in questo campionato non solo è previsto il debutto delle Gen3, le auto di terza generazione, ma anche l’arrivo di due team nuovi: McLaren e Maserati. Ma la verità è che i romani fremono per conoscere qualche dettaglio in più in merito all’Ex-prix di Roma.

C’è attesa per i due appuntamenti della Formula E a Roma

Sono due le date fissate nella capitale e si tratta del 15 e 16 luglio, quartultima e terzultima sfida che verranno disputate all’Eur. Un appuntamento importante che è di preludio al gran finale previsto il 29 e 30 luglio a Londra. Ma la tappa romana è tra le più attese del campionato per il calore con il quale il pubblico è capace di accogliere la kermesse sportiva. Proprio per questo resta per i piloti uno degli appuntamenti più attesi.

Il campionato prevede 18 gare che interesseranno ben 13 città in tutto il mondo

Ma le gare previste sono complessivamente ben 18 e toccheranno 13 città in tutto il mondo, superando anche la stagione precedente, l’ottava, nella quale sono state svolte 16 gare in 10 città. Tra le novità di rilievo c’è stata anche la località di partenza che solitamente era sempre stata in Arabia Saudita, ma in questo campionato numero 9 si è trattato di Città del Messico il 13 gennaio scorso. L’Arabia Saudita è stata solo il secondo appuntamento a fine gennaio scorso, per poi arrivare in India l’11 febbraio, e in Brasile il 25 marzo e proseguire con Montecarlo e Berlino, per raggiungere poi Jakarta e Seul, ma sono state ancora diverse le tappe effettuate dalla Formula E, anche se adesso l’interesse degli italiani è tutto concentrato sull’evento romano ed è già partito il conto alla rovescia.