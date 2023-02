Formula E Città del Capo 2023: a che ora e dove guardare le gare in diretta tv (e streaming)

Tutto pronto per la grande competizione a zero emissioni più attesa di sempre: la Formula E è pronta a calcare lo sterrato di Città del Capo, che ospiterà la gara il prossimo 25 febbraio 2023, sabato, per la competizione valida all’interno del campionato del mondo.

Formula E Città del Capo: il tracciato per il 25 febbraio 2023

Parliamo, è doveroso dirlo, della prima volta che un’appuntamento della serie E-Prix 2023 si svolge in Africa, e sarà la seconda di tre gare consecutive in nuove città inedite per il campionato sportivo a zero emissioni. Insomma, una vera e propria novità nel campionato mondiale di quest’anno 2023. Il tracciato Formula E di Città del Capo 2023 è uno tra i più veloci delle 16 gare in stagione, lungo poco meno di 3 chilometri (2,921 per l’esattezza), e presenta durante il suo svolgimento sezioni di frenata molto sconnesse, con passaggi stretti e veloci a metà circuito e che certamente metteranno a dura prova veicoli e piloti. Un tracciato, sul quale, per la bellezza di 30 giri di pista, sarà il teatro di questo tanto atteso appuntamento con lo sport e l’adrenalina. La pista e l’ambientazione sono molto suggestive, con in background lo stadio cittadino e la costa in direzione Robben Island.

Formula E Città del Capo E-Prix 2023: programma, orari e streaming

Lo scarto di fuso orario è molto limitato tra il nostro Paese e l’Africa – solamente un’ora in avanti – quindi le programmazioni per seguire in diretta la Formula E Città del Capo 2023 sono sufficientemente comode. La primissima sessione di prove libere è prevista per venerdì 24 febbraio alle 17.00 ora locale (16.00 in Italia). Le successive prove libere, invece, si terranno nella giornata di sabato 25 febbraio alle 08:10 italiane. Poi, le qualifiche sono previste alle 10.40 di sabato con la quinta gara del Campionato di Formula E 2023 che si svolgerà sabato 25 febbraio, alle ore 15.00. Ecco il programma in sintesi e nel dettaglio:

Prove Libere 1 venerdì 24 febbraio ore 16:00 CET

Prove Libere 2 sabato 25 febbraio ore 08:10 CET

Qualifiche sabato 25 febbraio ore 10:40 CET

Inizio gara sabato 25 febbraio ore 15:00 CET

Dove guardare la gara in TV e in streaming

Le prove della Formula E Città del Capo 2023 saranno disponibili in diretta sui canali ufficiali del campionato dedicati, come ad esempio pagine social, YouTube e sito internet ufficiale.