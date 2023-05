Formula E 2023 a Roma: ecco quando, date, calendario e come cambia la viabilità all’Eur

Anche quest’estate, tornerà la Formula E a Roma. Già da questo mese, maggio 2023, partiranno i lavori per la creazione del circuito nello storico quartiere Eur capitolino. I lavori del caso dureranno all’incirca due mesi, con notevoli disagi che si registreranno all’interno della viabilità del IX Municipio e dei territori limitrofi. A soffrire maggiormente la presenza dell’affascinante circuito, sarà la zona dell’Esposizione, di viale Europa e sotto la Basilica di San Pietro Paolo.

La Formula E ritorna a Roma: la composizione del circuito dell’Eur

Per la prima volta nella storia della Formula E, si correrà in Italia in piena estate. Infatti, i piloti dovranno affrontare il caldo del IX Municipio romano, piuttosto che correre ad aprile come avvenuto negli ultimi anni. I motori elettrici partiranno nelle giornate del 15 e 16 luglio, giornate in cui si svolgeranno prove e gare. Ma la preparazione al circuito Eur, come sappiamo, avrà bisogno di molto più tempo per essere messa in piedi. Come Montecarlo e Shanghai, il circuito cittadino romano vedrà iniziare i lavori intorno alla giornata dell’8 maggio, in cantieri che consegneranno il circuito per il 4 luglio 2023.

Tutto sul circuito romano e la chiusura alla viabilità

La gara di Roma è tra le più affascinanti per le auto da corsa, che un giorno sognano di vederci sfrecciare dentro anche i bolidi della Formula 1. Intanto troviamo la Formula E, che mostra di trovarsi a meraviglia all’interno della pista su strada capitolina. Ci saranno due mesi di lavori, che gradualmente porteranno alla chiusura delle seguenti strade: ia Romolo Murri, Piazzale dell’Industria, Quadrato della Concordia, Viale della Civiltà del Lavoro, Via Cristoforo Colombo (complanare), Piazza Gandhi – Viale dell’Astronomia e Viale Umberto Tupini. Inoltre ci saranno divieti di transito su: via Romolo Murri, piazza Ferruccio Parri e via di Val Fiorita, piazza Barcellona e via del Turismo, Colosseo Quadrato e viale della Civiltà del Lavoro, piazzale dell’Industria, via Cristoforo Colombo, piazza Gandhi e viale dell’Astronomia.