Valerio Scanu fa coming out e si sposa: il matrimonio con Luigi Calcara

Il cantante, vincitore di Sanremo nel 2010, Valerio Scanu, ha chiesto al suo compagno, il professore universitario Luigi Calcara di sposarlo. È stato un momento emozionante per gli amici della coppia, alcuni dei quali hanno anche immortalato l’avvenimento con un video pubblicato su Instagram. Un momento importante anche perché con l’occasione il cantante ha fatto coming out dichiarando la sua omosessualità.

La richiesta di matrimonio in un video

“Mi vuoi sposare?” ha chiesto Scanu al suo compagno mettendosi in ginocchio e tirando fuori un fantastico anello per sugellare l’unione. Un momento romantico, ma anche di grande suspense visto che il destinatario, evidentemente colto di sorpresa, è letteralmente rimasto a bocca aperta, per poi rispondere un fragoroso: “Sì”.

Chi è il futuro consorte di Scanu

Non solo una dichiarazione d’amore, ma anche il coming out del cantante che finora non aveva detto alcunché sulla sua omosessualità. Molto riservato Scanu non aveva mi rilasciato dichiarazioni sulla sua vita privata. Ora sposerà Calcara, 32enne docente universitario di Ingegneria aeronautica, elettrica e energetica dell’Università La Sapienza di Roma.