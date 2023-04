Venerdì santo 2023 è festivo o si lavora il 7 aprile?

Che il 2023 sia l’anno dei ‘ponti lunghi’ non c’è più nessun dubbio. E ora c’è chi si sta già organizzando le prime vacanze in vista della Pasqua, del 25 aprile, del 1 maggio. E chi più ne ha più ne metta. Ma la domanda di molti è una: venerdì 7 aprile, venerdì santo, è festivo o si lavora? Ci dispiace deludere chi ci credeva, ma purtroppo venerdì santo non è rosso sul calendario e quindi bisognerà proseguire con la vita di sempre. Quella fatta di impegni, responsabilità, progetti.

Il venerdì santo non è festivo

Il venerdì santo, che quest’anno cade il 7 aprile, non è festivo, quindi si tratta di un giorno feriale, lavorativo. Poi certo tutto dipende dall’azienda, dal dipendente: c’è chi, sicuramente, ha chiesto un giorno in più di ferie per allungare il ponte. E godersi al massimo, magari lontano dalla propria città, la Pasqua.

I ponti lunghi del 2023

Natale è andato, Pasqua sta per arrivare e la bella stagione è quasi alle porte. Ma quali sono i prossimi ponti senza prendere molti giorni di ferie?

1 maggio, lunedì (c’è chi potrà fare 3 giorni di relax senza ferie)

Festa della Repubblica 2 giugno, venerdì (3 giorni senza ferie)

Immacolata Concezione, 8 dicembre, venerdì (3 giorni senza ferie).

Per i weekend lunghi, con probabili ferie da ‘attaccare’ ricordiamo:

25 aprile, di martedì

Ferragosto, 15 agosto, di martedì

1 novembre, Ognissanti, di mercoledì

Insomma, la scelta è vasta, bisogna solo pazientare un po’, attivare il conto alla rovescia e goderci questa settimana santa prima della Pasqua, festività molto sentita.