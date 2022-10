Vera Gemma: chi è, età, carriera, chi è l’ex fidanzato Jeda, vita privata e Instagram dell’attrice

Vera Gemma è un’attrice italiana nonché un personaggio televisivo. E’ figlia d’arte e negli ultimi anni ha partecipato anche ad un reality, partendo come naufraga per la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Assidua anche la sua presenza nei salotti televisivi tanto nella Rai quanto in casa Mediaset. Ma scopriamo più da vicino la sua storia.

La biografia di Vera Gemma

Vera Gemma è nata a Roma, a Trastevere, il 4 luglio del 1970 dal matrimonio di Giuliano Gemma e Natalia Roberta, sua prima moglie. Oggi pertanto ha 52 anni. Vera Gemma è figlia d’arte, dato che suo padre è stato uno degli attori più amati fra gli anni ’60 e ’80 (lavorando anche con Woody Allen in To Rome With Love).

La carriera

E’ cresciuta tra Roma e i set cinematografici del padre, con il quale ha recitato anche da bambina nel film del 1978 Il grande attacco. Negli anni giovanili, invece, ha vissuto tra Parigi e Los Angeles, dove ha lavorato come spogliarellista. Dopo aver debuttato come attrice e autrice teatrale, tra la seconda metà degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 ha preso parte a diversi film, fra cui La sindrome e il Cartaio, entrambi diretti da Dario Argento, Ovosodo e Scarlet Diva. In televisione, invece, ha partecipato alle serie tv Linda e il brigadiere e le Ragazze di Piazza di Spagna.

Il documentario sul padre e l’amore per l’arte circense

Nel 2013 Vera Gemma è stata ideatrice, produttrice e regista di un documentario sulla vita e sulla carriera del padre, intitolato Giuliano Gemma: un italiano nel mondo, che è stato presentato in anteprima al Festival internazionale del film di Roma. Successivamente, l’attrice si è dedicata all’arte circense, passione ereditata dal padre e ha girato il mondo: si è esibita come domatrice di tigri e leoni in spettacoli anche in Russia e in Ucraina.

Da Pechino Express all’esperienza sull’Isola dei Famosi

Vera Gemma, in coppia con Asia Argento, ha partecipato all’ottava edizione di Pechino Express, poi nel 2020 è entrata a far parte del cast Resta a casa e vinci, game show condotto da Costantino Della Gherardesca. Dal 15 marzo al 26 aprile 2021, invece, ha partecipato come naufraga all’Isola dei Famosi, dove è stata eliminata nel corso della dodicesima puntata.

La vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Vera Gemma pare non sia più fidanzata con Jeda, un produttore musicale di musica trap di 22 anni. La differenza d’età tra i due non è mai stata un problema perché Jeda, seppur sia giovane, ha dimostrato di essere responsabile e curioso. Ma ora la storia sembrerebbe essere giunta al capolinea.

L’ex marito e il figlio Maximus

Vera Gemma, però, prima di incontrare Jeda era convolata a nozze. Nel 2001, infatti, ha sposato l’ex campione di Kung Fu Jamis, che ha conosciuto a Parigi. I due hanno festeggiato con una cerimonia a Caracalla, ma dopo pochi anni la storia d’amore è giunta al capolinea. Stando ai rumors, nel 2008 Vera Gemma si sarebbe innamorata di Henry Harris, un musicista blues: dal loro amore è nato Maximus, l’unico figlio dell’attrice.

Instagram: Vera Gemma punta sui social

Su Instagram Vera è molto seguita e ama condividere la sua vita: il suo account ufficiale è @veragemma17 seguita da oltre 100 mila follower!