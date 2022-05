Giuliano Gemma: chi era, carriera, film, quando è morto, vita privata dell’attore

Pluripremiato e con una carriera davvero importante, tutto questo era Giuliano Gemma, attore (ma anche stuntman) dalla lunga filmografia. Romano di nascita la sua scomparsa risale ormai a nove anni fa ma il suo ricordo è più vivo che mai. Ripercorriamone dunque la carriera e la biografia.

Biografia di Giuliano Gemma, chi era

Giuliano Gemma è nato a Roma il 2 settembre 1938. In tutto nella sua lunga carriera ha interpretato ruoli in oltre cento film ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. I suoi genitori si chiamavano Domenico, operaio, e Agher, casalinga. Gemma trascorse l’infanzia vivendo con i nonni paterni a Reggio Emilia fino al 1948 frequentando anche le scuole elementari. La sua adolescenza fu contrassegnata dallo sport e, dopo il militare, divenne Vigile del Fuoco nella zona di Capannelle a Roma e conobbe il pugile Nino Benvenuti.

La carriera

Ma la sua vera passione era quella per il cinema. Burt Lancaster era il suo idolo. Già da giovanissimo amava frequentare gli studi di cinecittà, seguendo il padre che nel frattempo aveva trovato lavoro come segretario di produzione. A 18 anni iniziò la sua carriera come stuntman e figurante.

Filmografia

In seguito Dino Risi lo selezionò per un piccolo ruolo nel film “Venezia, la luna e tu” con Alberto Sordi. Poco dopo William Wyler lo notò a Cinecittà e lo scelse per il ruolo di un centurione nel kolossal Ben-Hur, comparsata che gli servì da trampolino di lancio. La sua filmografia conta, come detto, più di cento film tra i quali citiamo I cosacchi (1960), Angelica (1964), Kiss kiss bang bang (1966), Tex e il signore degli abissi (1985) e tanti altri.

Premi e riconoscimenti

Nella sua lunga carriera cinematografica ricevette numerosi premi, tra cui:

Il David di Donatello,

Il Premio al Festival Internazionale del cinema di Karlovy Vary come miglior attore,

Il Globo d’oro,

Il Nastro d’argento e per

Il Premio De Sica (tre volte)

Vita privata

Con la prima moglie, Natalia Robert, che morì prematuramente a metà degli anni ’90, fece due figlie: Giuliana e Vera. Nel 1997, due anni dopo la morte della prima moglie, si sposò con la giornalista Daniela “Baba” Richerme e si trasferì a Cerveteri.

Curiosità

Negli ultimi anni scoprì una nuova passione: con sue sculture in bronzo partecipò a diverse mostre. Dato che i genitori abitavano a Ceprano, nella Valle Latina, vi faceva ritorno spesso. Alla sua memoria nel tempo sono state dedicate tante iniziative e concorsi.

Quando è morto Giuliano Gemma

L’attore morì tragicamente dopo un incidente stradale avvenuto il 1º ottobre 2013 a Cerveteri. Trasportato all’ospedale di Civitavecchia, vi morì poco dopo l’arrivo a causa di un arresto cardiaco. I funerali, dopo la camera ardente organizzata in Campidoglio, vennero celebrati in Piazza del Popolo. La bara, in virtù dei suoi trascorsi nel Corpo, venne trasportata da una squadra dei Vigil del Fuoco. Oggi è sepolto nella tomba di famiglia a Prima Porta.