Vera Gemma: chi è, età, carriera, figlio, chi è il fidanzato Jeda, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Vera Gemma.

Dall’amore per il padre Giuliano ai successi di Vera Gemma

Vera Gemma è nata a Roma, a Trastevere, il 4 luglio del 1970 dal matrimonio di Giuliano Gemma e Natalia Roberta, sua prima moglie. Vera Gemma è figlia d’arte, suo padre è stato uno degli attori più amati fra gli anni ’60 e ’80 (lavorando anche con Woody Allen in To Rome With Love).

Vera Gemma è cresciuta tra Roma e i set cinematografici del padre, con il quale ha recitato anche da bambina nel film del 1978 Il grande attacco. Negli anni giovanili, invece, ha vissuto tra Parigis e Los Angeles, dove ha lavorato come spogliarellista. Dopo aver debuttato come attrice e autrice teatrale, tra la seconda metà degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 ha preso parte a diversi film, fra cui La sindrome e il Cartaio, entrambi diretti da Dario Argento, Ovosodo e Scarlet Diva. In televisione, invece, ha partecipato alle serie tv Linda e il brigadiere e le Ragazze di Piazza di Spagna.

Il documentario sul padre e l’amore per l’arte circense

Nel 2013 Vera Gemma è stata ideatrice, produttrice e regista di un documentario sulla vita e sulla carriera del padre, intitolato Giuliano Gemma: un italiano nel mondo, che è stato presentato in anteprima al Festival internazionale del film di Roma. Successivamente, l’attrice si è dedicata all’arte circense, passione ereditata dal padre e ha girato il mondo: si è esibita come domatrice di tigri e leoni in spettacoli anche in Russia e in Ucraina.

Da Pechino Express all’esperienza sull’Isola dei Famosi

Vera Gemma, in coppia con Asia Argento, ha partecipato all’ottava edizione di Pechino Express, poi nel 2020 è entrata a far parte del cast Resta a casa e vinci, game show condotto da Costantino Della Gherardesca. Dal 15 marzo al 26 aprile 2021, invece, ha partecipato come naufraga all’Isola dei Famosi, dove è stata eliminata nel corso della dodicesima puntata.

La vita privata di Vera Gemma e il rapporto con Jeda

Ma veniamo alla vita privata. Vera Gemma pare sia ancora fidanzata con Jeda, un produttore musicale di musica trap di 22 anni. La differenza d’età tra i due non è mai stata un problema perché Jeda, seppur sia giovane, ha dimostrato di essere responsabile e curioso.

L’ex marito e il figlio Maximus

Vera Gemma, però, prima di incontrare Jeda era convolata a nozze. Nel 2001, infatti, ha sposato l’ex campione di Kung Fu Jamis, che ha conosciuto a Parigi. I due hanno festeggiato con una cerimonia a Caracalla, ma dopo pochi anni la storia d’amore è giunta al capolinea. Stando ai rumors, nel 2008 Vera Gemma si sarebbe innamorata di Henry Harris, un musicista blues: dal loro amore è nato Maximus, l’unico figlio dell’attrice.

Instagram

Su Instagram Vera è molto seguita e ama condividere la sua vita: il suo account ufficiale è @veragemma17 seguita da oltre 82 mila follower!