Video di Buona Pasqua 2022: i migliori auguri da inviare su WhatsApp

I migliori video di Pasqua 2022 per fare gli auguri domenica 17 aprile 2021. Dopo aver visto le frasi di Pasqua da condividere con i propri parenti, amici e colleghi di lavoro il giorno di Pasqua, ecco ora una raccolta dei filmati più popolari da inviare su WhatsApp e Facebook.

Per scambiarsi gli auguri di Pasqua ecco i migliori video di Pasqua 2022 pronti per essere pubblicati come post Facebook ma anche per essere condivisi nelle chat di gruppo WhatsApp o nelle conversazione private Telegram.

Video di Pasqua 2022: filmati per fare gli auguri divertenti e simpatici

La Pasqua 2022, così come la Pasquetta, sarà diversa (e per fortuna) dall’anno scorso, quando eravamo costretti a stare a casa per via della pandemia. Per rallegrarvi, in ogni caso, ecco una raccolta di filmati ma anche frasi divertenti, aforismi e citazioni famose da inviare ai nostri cari.

Tantissimi anche quest’anno i video a tema Pasqua, su YouTube e Instagram in queste ore numerosi content creator, personaggi tv e comici hanno condiviso sui loro canali social decine di video divertenti e messaggi di auguri pronti per essere personalizzati e scambiati con i propri amici e parenti lontani. Sulle piattaforme video come YouTube (di proprietà di Google) troviamo anche video religiosi e filmati di auguri di Pasqua 2022, oltre ovviamente a tante clip ironiche e video per bambini tutti da ridere.