Video Messa di Pasqua 2022: Papa Francesco e la benedizione Urbi et Orbi oggi 17 aprile 2022

Una domenica ancora più speciale quella di oggi: è Pasqua, il giorno della resurrezione di Gesù, e Papa Francesco ha tenuto la Santa Messa e la benedizione Urbi et Orbi in diretta dalla Basilica di San Pietro. Finalmente, dopo anni di restrizioni, i fedeli possono tornare in piazza e la dimostrazione è stata la via crucis di venerdì santo, che è ritornata al Colosseo. Ora, chi non ha avuto modo di ascoltare la benedizione urbi et orbi di Papa Francesco può rimediare perché sui social e in streaming sono disponibili i video.

La messa di Pasqua oggi

Dalle 9.50 la liturgia si potrà seguire su Rai 1 (o in streaming sul portale Rai Play): ci sarà la Santa Messa celebrata da Papa Francesco, poi il messaggio pasquale e la benedizione Urbi et Orbi. La funzione si potrà seguire anche su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre). Prima, però, alle 9.40 ci sarà il consueto appuntamento con il programma ‘A sua immagine – Speciale Pasqua’, che vede alla conduzione Lorena Bianchetti.