Vittoria Deganello è incinta, parla di Alessandro Murgia: ‘Era voluto, poi mi ha chiesto di abortire’

Vittoria Deganello sarà presto mamma ma al suo fianco non ci sarà Alessandro Murgia. Non è mai stato confermato ufficialmente né dalla Deganello né da Murgia la paternità del nascituro in quanto la loro relazione era nata quando l’uomo era già al fianco di Eleonora Mazzarini. Pertanto, la Deganello sta affrontando da sola la gravidanza ed è lei stessa a fare chiarezza sulla vicenda attraverso delle storie Instagram.

Il chiarimento della Deganello su Instagram

‘Per evitare commenti basati sul nulla ora vi racconto quello che vi manca sulla vicenda in modo da chiudere il capitolo’ ha scritto la Deganello sulle proprie storie Instagram, prima di raccontare ai follower come sono andare le cose con il presunto padre del bimbo che ha in grembo.

‘Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio…alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo volevo più e sarebbe stato più facile così…spiega la donna — che, senza fare nomi, si riferisce ad Alessandro Murgia — che poi aggiunge:

‘Il tutto con una superficialità assoluta e ripeto dopo che è stato cercato con volontà di costruire qualcosa di meraviglioso ma l’ingenua sono stata io a fidarmi di una persona che ad oggi non so chi sia…il resto lo conoscete ed ora potete capire perché questa creatura crescerà con tutto il mio amore perché con quello da parte mia è stato fatto ed è la cosa più bella che mi potesse mai capitare! Quindi non accostatemi più a quella persona perché non mi appartiene…ora mi concentro su di me e su di lei e spero lo facciate anche voi con me…vi viglio bene’, conclude la Deganello.