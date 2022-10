Ludovica Valli è incinta, svela il sesso del bebé su Instagram: aspetta un bimbo (VIDEO)

Ludovica Valli è incinta ed ha svelato su Instagram il sesso del nascituro. Nessun gender reveal per l’ex tronista di Uomini e Donne che ha invece preferito girare un tenero video in compagnia di sua figlia Anastasia ma al quale ha preso parte l’intera famiglia. Va detto che la donna e il compagno Gianmaria Di Gregorio erano già genitori ed ora, sono pronti nuovamente ad accogliere con il loro amore una seconda vita.

Leggi anche: Ludovica Valli è incinta per la seconda volta: ‘Dietro al pancione urla e lacrime’

Ludovica Valli svela il sesso del nascituro su Instagram

Il secondogenito di casa Valli dovrebbe venire alla luce agli inizi del prossimo anno, nel 2023. Come anticipato, l’ex volto di Uomini e Donne invece di un gender reveal ha preferito condividere il sesso del piccolo con un tenero video su Instagram, al quale ha preso parte tutta la famiglia anche se un ruolo di primo piano è stato giocato dalla piccola Anastasia.

Il video e i commenti

Il video, che riportiamo di seguito, è girato in bianco e nero e mostra il pancione della mamma dove quest’ultima disegna con la mani e facendosi aiutare da Anastasia un cuore con della pittura. Gradualmente viene svelato il colore e i disegni appaiono di blu accesso. A questo punto, non ci sono più dubbi: Ludovica Valli e Gianmaria De Gregorio aspettano un maschietto! Come comprensibile, i commenti al video non sono mancati: ‘Le zie ti aspettano piccolino’, ‘Adoro la modalità con cui l’aveva comunicato’ afferma invece un altro utente. Un lieto evento che ha riempito di gioia non soltanto i genitori ma anche i fan della coppia che da sempre li seguono e che hanno apprezzato particolarmente l’idea e la modalità che la Valli e De Gregorio hanno utilizzato per comunicare la nascita del loro secondogenito.