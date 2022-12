Volantino Comet e tutte le offerte per Natale: sconti fino al 24 dicembre 2022

Nella stessa giornata in cui Euronics lancia il Sottocosto di Natale, un’altra catena di negozi italiana pensa ai consumatori del Belpaese con una iniziativa promozionale analoga: arriva il Sottocosto di Natale di Comet, con moltissime offerte su dispositivi d’elettronica, elettrodomestici e molto altro.

Le offerte di Comet per il Natale

Ad esempio, osservando gli smartphone in offerta notiamo anzitutto i modelli OPPO Reno 6 Pro a 429 euro al posto di 799,99 euro e l’OPPO Find X5 a 549 euro anziché 999 euro, entrambi quasi a metà prezzo. In alternativa, si trovano lo Xiaomi Mi 11T Pro a 389 euro grazie a uno sconto del 44,4% e il low-cost Xiaomi Redmi Note 11S a 199 euro. Tra i top di gamma, infine, segnaliamo Samsung Galaxy S22 a 599 euro. Osserviamo dunque i migliori sconti su computer portatili, in primis il Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i3 di undicesima generazione, scontato da 649 euro a 399 euro.

Il vero pezzo da novanta è però un ASUS ROG Strix G 2021 dotato di scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 e CPU AMD Ryzen 7 4800H, che scende da 1.599 euro a 999 euro. Chiudiamo dunque questa rapida rassegna con una serie di televisori in promozione, a partire dal Samsung QLED 4K da 55 pollici a 699 euro al posto di 1.299 euro. Segue un Samsung Neo QLED da 55 pollici, lanciato anch’esso nel 2022, venduto a 1.099 euro, 900 euro in meno rispetto al listino. Sempre tra i top di gamma figura un LG OLED da 55” a 999 euro anziché 1.699 euro. Tra i modelli più economici, invece, figurano un Sony Bravia 4K a 499 euro, con display da 43 pollici, e un Samsung 4K della Serie 8 proposto da Comet a 499 euro. Tutte queste promozioni esposte sono valide dall’altro ieri, 9 dicembre 2022, al 17 del mese o al 24 dicembre; i termini esatti sono evidenziati nelle pagine di ciascun dispositivo. Il pagamento può essere effettuato anche in 3 rate con PayPal, senza interessi.