Volantino Conad, ‘Taglio Netto’: sconti e offerte dal 10 al 21 agosto

Gli sconti non vanno mai in vacanza con Conad. Anche nei prossimi giorni, complice il periodo di ferragosto che porterà in tutta Italia le classiche grigliata, tante promozioni per i clienti con un nuovo volantino ad hoc.

Nuovo volantino Conad agosto 2022

Vediamo subito quali sono i prodotti in copertina. Partiamo con il Chianti classico Docg a 6.99 euro e la fetta per tagliata di bovino adulto percorso qualità da filiera controllata a 12.90 euro. Ma questi sono solo due esempi degli sconti per questo mesi di agosto.

Leggi anche: Volantino Euronics ‘Svuota Tutto e Scontatissimi’: le promozioni di agosto

Speciale barbecue e grigliate con il volantino Taglio Netto

Ecco allora le altre offerte. Hamburger di scottona di suino a 9.98 euro, Salsiccia a 4.99 euro, Costolette a 9.98 euro, Pollo a 4.89 euro, Wurstel di pollo a 1.19 euro, pannocchie di mais dolce a 1.98 euro, panini per hamburger a 1.10 euro, zucchine scure a 1.39 euro, melanzane a 1.39 euro, maionese a 1.98 euro, tomini a 5,69 euro. E ancora: birra peroni a 0.89 centesimi, birra Ceres la confezione a 3.99 euro,

Quanto durano le offerte

Il nuovo volantino Conad Taglio Netto sarà attivo dal 10 agosto 2022 (mercoledì) fino al prossimo 21 agosto 2022.

Leggi anche: Volantino Esselunga, sconti dal 4 al 17 agosto 2022: tutte le offerte

Dove sono valide le promozioni del volantino Conad

Per conoscere tutti i punti vendita aderenti è a disposizione il seguente link. Ulteriori informazioni, condizioni e dettagli su Conad.it o direttamente nei supermercati.