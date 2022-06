Volantino Coop, ‘Giorni più Buoni’: offerte e promozioni dal 16 al 29 giugno

Nuovo volantino Coop, ecco le nuove offerte valide fino a fine giugno. Tornano gli sconti e le promozioni per i clienti Coop, in particolare si potrà usufruire di buoni sconto a fronte di una spesa minima. Ecco come funziona.

Come ricevere i buoni spesa Coop

La promozione, chiamata “Giorni più buoni”, permetteva di accumulare buoni spesa dal 6 all’11 giugno 2022 dall’importo di 5 euro a fronte di una spesa minima di 15. Adesso, con i voucher accumulati, sarà possibile fare la spesa fino al 19 giugno sui prodotti a marchio Coop.

Leggi anche: Spazio Conad, ‘Mega Risparmio’: sfoglia il nuovo volantino. Offerte dal 14 al 23 giugno

Offerte volantino fino al 29 giugno 2022

Tantissime inoltre le offerte e le promozioni per i clienti. Gli sconti, come sempre, spaziano dai prodotti alimentari, a quelli per la casa, senza dimenticare gli articoli maggiormente gettonati in questo periodo, come ad esempio i gelati.

Prodotti per la casa

Ecco ad ogni modo qualche esempio. Detersivo Pril Gold per lavastoviglie a 2.99 euro. Omino Bianco detersivo a 2.99 euro. E ancora: carta igienica Tenderly a 2.99 euro.

Sconti Coop giugno 2022

Proseguiamo con ulteriori prodotti e articoli. Ciliegie a 4.37 euro, Gelato Nuii a a 3.36 euro, Limoncé a 4.99 euro. Oppure, per la colazione, cereali Choco Krave a 2.99 euro nonché il caffè Hag a 1.92 euro e lo yogurt Yomo a 3.09 euro. Cambiando settore ecco il salmone affumicato a 3.49 euro, la birra Beck’s a 0.99 euro oppure il gelato Sammontana a 2.49 euro.