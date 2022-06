Volantino Euronics, ‘Apple Summer’: sconti e offerte su iPhone, iPad e MacBook fino al 25 giugno

Volantino Euronics ‘Apple Summer’. Se volete concedervi un regalo o avete bisogno di cambiare il vostro computer, telefonino o tablet: o ancora necessitate di nuovi elettrodomestici, allora non potete lasciarvi scappare le nuove offerte Euronics! Il noto marchio infatti a partire dal 9 e fino al prossimo 25 giugno mette a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di offerte su un’infinità di prodotti.

Promozione Apple Summer: le offerte del volantino Euronics

Davvero una pioggia di sconti e offerte quella che potete trovare da Euronics su numerosissimi prodotti! Infatti, la promozione Apple Summer cade nel momento in cui sono attivi anche gli sconti speciali del Black Friday d’Estate, attualmente in corso.

Tornando agli sconti presenti nel nuovo volantino Euronics, è possibile approfittare di ribassi fino al 20% e del tasso zero per gli acquisti a rate, davvero una bella opportunità per chi volesse portarsi a casa il meglio della tecnologia a prezzi davvero competitivi!

I prodotti in promozione

Come detto, i prodotti scontati tra i quali è possibile scegliere sono davvero numerosi! Si segnalano, tra gli altri, iPhone 13 a 829 euro, iPhone SE 2022 a 529 euro, iPhone 12 a 749 euro, Apple Watch Series 7 a 419 euro, MAcBook Air 2022 a 899 euro e Ipad da 10,2” a 329 euro.

Ma non finisce qui! Imperdibili promozioni sono applicate anche a tutti gli accessori come AirPods, AirTag e mouse. Per consultare tutte le offerti presenti sul volantino Euronics clicca qui.