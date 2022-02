Volantino Euronics, la nuova promozione “Più prendi meno spendi”: fino a 500 euro di sconto alla cassa

Volantino Euronics: la nuova formula è “Più prendi meno spendi” e la promozione è valida dal 17 febbraio 2022 al 21 febbraio 2022. Parliamo di uno sconto diretto in cassa che va da 50 a 500 euro (calcolato in base alla spesa totale). Come riconoscerlo? Semplice, grazie agli appositi cartellini collocati sui prodotti all’interno del punto vendita. Ricordiamo che sono esclusi i prodotti della Apple, Dyson e iRobot. Per il resto, però, toccano davvero ogni parte dell’elettronica: si va dai piccoli ai grandi elettrodomestici passando anche per vari smartphone (Xiaomi, Oppo e Samsung compreso il nuovo Galaxy S22) e televisori smart. Purtroppo non tutti i punti vendita partecipano all’iniziativa: ma basta controllare il volantino per vedere quali sono i negozi che partecipano. Clicca qui per vedere il volantino!

Volantino Euronics: gli sconti

50 euro di sconto con una spesa di almeno 450 euro

di sconto con una spesa di almeno 450 euro 100 euro di sconto con una spesa di almeno 650 euro

di sconto con una spesa di almeno 650 euro 200 euro di sconto con una spesa di almeno 1050 euro

di sconto con una spesa di almeno 1050 euro 500 euro di sconto con una spesa di almeno 2100 euro