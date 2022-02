PS5 nuovamente disponibile in Italia a fine febbraio 2022, nuove scorte in arrivo? Ecco quando e dove comprarla

PS5: torna nuovamente disponibile la console più ricercata dagli italiani? Sembrerebbe proprio di sì, ma vediamo insieme le varie prospettive. All’inizio del 2022 anche Gamestop aveva difficoltà a reperire la nuova PlayStation, ma ora le cose sembrerebbero cambiate. Potrebbe esserci un grande ritorno sullo store di Amazon, ma cerchiamo di capire meglio la situazione.

PS5: tornerà disponibile a febbraio?

A febbraio la PS5 potrebbe tornare disponibile su Amazon. I rumor arrivano dal rapporto di “PCGH“, il quale fa riferimento ai media britannici. Parrebbe proprio che un grosso carico sia in viaggio verso la Germania: si parla di un restock che comprenderebbe tra le 10mila e le 20mila unità. Non si tratta di nulla di ufficiale, almeno per il momento: bisogna aspettare i prossimi giorni per capire se la notizia sia confermata. E, nel caso così fosse, è necessario anche capire se questo restock in Germania toccherà anche l’Italia. Insomma, non c’è nulla di certo, ma questo basta a riaccendere le speranze dei gamer italiani. Tocca attendere e sperare.