Volantino Euronics, le migliori offerte valide fino al 2 marzo 2022: “Un Carnevale di sconti”

Volantino Euronics. Non si fermano le offerte e gli sconti con un’ampia gamma di prodotti di elettronica e di informatica da acquistare perché sono davvero degli ‘affari’. Insomma, la grande catena per il Carnevale ha deciso di preparare un volantino ad hoc con offerte valide dal 17 febbraio al 2 marzo.

Volantino Euronics ‘Carnevale di Sconti’: ecco tutte le offerte fino al 2 marzo 2022

Tra i prodotti disponibili in offerta c’è il monitor HP M24F a 139 euro, anziché i 169 di listino; mentre l’M27F da 27 pollici viene venduto a 169 euro con un risparmio del 19%. E ancora, sconto sullo Xiaomi Redmi Note 10 Pro da 6/128 GB che è in offerta a 289,90 euro, mentre lo Xiaomi 11 Lite 5G NE da 8/128 GB è a 349,90 euro, con un risparmio notevole del 30%. Tra gli smartphone imperdibile anche l’offerta sull’Oppo Find X3 Lite, che viene venduto a 239,90 euro.

CLICCA QUI PER SFOGLIARE IL VOLANTINO

Volantino Euronics ‘Un Carnevale di Sconti’: le tv in offerta fino al 2 marzo 2022

Anche molte tv in offerta, con LG 43UP75006LF da 43 pollici a 399 euro, mentre il 43UP76706LB da 43 pollici viene venduto a 399 euro con una riduzione del 27% (di listino costa 549 euro): Ma non solo. In saldo anche la stampante HP Laserjet Pro M28W a 129 euro, con il 13% di sconto!