Volantino Euronics, le offerte di gennaio e febbraio: tutti gli sconti

Una pioggia di offerte caratterizza il nuovo Volantino Euronics! Quale occasione migliore, dunque, per portarsi a casa solo il meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili? Ma attenzione, le offerte sono attive da oggi, giovedì 26 gennaio, fino al prossimo 8 febbraio. Le offerte presenti nel volantino si declinano in modo diverso a seconda dei punti vendita. Ad esempio, da Nova ci sono le promozioni ‘Supersaldi’, ‘Sconti Pazzeschi’ da CDS, ‘Il Festival degli sconti’ da Dimo ed ancora, ‘Sconti da brivido’ da La via Lattea e ‘Sconti Adesso’ da Bruno. Non ci resta adesso che addentrarci nel vivo degli sconti, delle promozioni e dare un’occhiata alle meravigliose offerte attualmente attive nel nuovo volantino Euronics!

Supersaldi Euronics, sconti imperdibili fino al 25 gennaio 2023: sfoglia il nuovo volantino

Le offerte del nuovo volantino Euronics

Come anticipato, sono davvero numerose le offerte e gli sconti nelle quali è possibile imbattersi nel nuovo volantino Euronics! Tra i numerosi prodotti in offerta segnaliamo: la smart TV Samsung Crystal da 65” a 599.99 euro invece che a 699.99, il televisore sempre a marchio Samsung ma della categoria Oled da 75” a 1249 euro invece che 1999,99 come da listino ed ancora, la smart tv Crystal da 50” pollici a 449.99 euro invece che a 549.99 euro. Ma non finisce qui!

I computer in promozione da Euronics

Se vi occorre un nuovo portatile ecco delle interessanti promozioni: Lenovo Notebook IdeaPad 3 a 799.99 euro invece che a 999.99 euro, Toshiba Dynabook a 349.99 invece che a 499.99 euro ed ancora, Asus Notebook a 499.99 euro rispetto ai 599.99 euro di listino. Insomma, la scelta è davvero vasta e ce n’è per tutte le tasche! Cosa aspettare a dare un’occhiata a tutte le promozioni? Ma affrettatevi, perché il termine ultimo per usufruire degli sconti è fissato per il prossimo 8 febbraio! Di seguito alcune immagini dei prodotti in promozione da Euronics.

Tutte le offerte di Euronics sono consultabili cliccando QUI