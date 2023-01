Supersaldi Euronics, sconti imperdibili fino al 25 gennaio 2023: sfoglia il nuovo volantino

L’anno nuovo parte decisamente nel migliore dei modi! Hanno preso il via i Supersaldi Euronics, grazie ai quali sarà possibile portarsi a casa solo il meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili. Quale occasione migliore dunque per togliersi qualche piccolo sfizio o, perché no, portarsi avanti con qualche pensierino per i propri cari? Gli sconti saranno attivi fino al prossimo 25 gennaio, cosa state aspettando per darci un’occhiata?

Arrivano i Supersaldi Euronics, la promozione

I Supersaldi di Euronics saranno attivi fino al prossimo 25 gennaio, permettendo di usufruire di una pioggia di preziosi sconti su innumerevoli prodotti! Si va dalla telefonia ai grandi elettrodomestici, passando per le console & games ed arrivando fino ai piccoli elettrodomestici e compouter. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Cosa state aspettando allora per addentrarvi nel mondo delle meravigliose ed imperdibili offerte Euronics?

I prodotti scontati

Per quel che riguarda i telefonini segnaliamo l’iPhone 14 da 128GB a 949 euro invece che a 1.029, il Motorola Moto G22 a 139.90 euro invece che a 199.90 o ancora, il Motorola moto G42 a 199 euro invece che a 229 euro. Passando invece agli accessori troviamo l’Apple Watch a 519 euro invece che a 549 ed ancora, le Apple Airpods a 199 euro invece che a 219 euro. Di seguito alcune foto dei prodotti in promozione e che è dunque possibile acquistare ad un prezzo ribassato rispetto a quello di listino. Tutte le promozioni di Euronics sono comunque consultabili cliccando QUI