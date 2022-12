Volantino Euronics ‘Star Days’ di dicembre 2022: tutte le offerte e gli sconti

Terminati gli sconti del black Friday è già tempo di guardare avanti. E ad altre promozioni, come gli star days del nuovo volantino Euronics per dicembre. Un’occasione unica, magari, per anticipare qualche regalo di Natale o, perché no, decidere di farselo da soli. Vediamo dunque quali sono i prodotti in evidenza di questa nuova campagna di sconti.

Il volantino

Le ‘promozioni’ stellari di Euronics saranno in vigore fino al prossimo 7 dicembre (mercoledì). Qualche esempio? L’aspirapolvere Dyson V10 Abolute è in offerta a 399 euro. Si tratta di un ribasso del 20% rispetto al prezzo di listino. Per chi sta scegliendo un nuovo televisore ecco ad esempio il Samsung QE55Q60B da ben 55 pollici in vendita a 648 euro anziché 1.049 euro. Per i cellulari abbiamo lo Xiaomi Redmi 9C a 139.90 euro invece di 199.99 euro, oppure Xiaomi 12 LITE 128 Gb a 429.90 euro anziché 499.99 euro. Lo Xiaomi 12T 8+256 gb è disponibile a 599.00 euro con il 7% di sconto rispetto al prezzo di listino. Capitolo PC. L’Acer SF314-43-Royn è in offerta a 499 euro invece di 699 euro.

Elettrodomestici

Bosch Lavastoviglie, passando agli elettrodomestici, presenta un prezzo di 849 euro invece di 1.299 euro. La lavatrice LG F4WV512SOE 12 con capacità 12kg in classe energetica B costa 699,00 euro invece di 1.499 euro con uno sconto di ben il 53%. Il frigorifero HISENSE combinato con capacità netta 300 l antibrina/no frost (classe energetic E) è disponibile a 499 euro. Beko asciugatrice EDR927A con capacità 9 kg in classe energetica A++ con asciugatura ed espulsione ad aria è disponibile a 399 euro in promozione al 50% rispetto al prezzo originale.

Le offerte degli Star Days Euronics

Gli sconti sono validi dal 29 novembre fino al prossimo 7 dicembre come visto. Gli sconti possono arrivare fino al 50% rispetto al prezzo di listino. Ricordiamo che in questo periodo è attivo anche il volantino di Unieuro “Offerte di Natale”, con promozioni anche in questo caso fino al 7 dicembre.