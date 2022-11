Volantino Unieuro ‘Offerte di Natale’: tutti gli sconti fino al 7 dicembre 2022

Volantino Unieuro, arrivano le nuove offerte in vista del Natale. Avete voglia di sconti e non avete fatto in tempo a usufruire del Blackfriday? Nessun problema. Unieuro è già pronto a lanciare le offerte del nuovo volantino, che dureranno fino al 7 Dicembre 2022, che daranno inoltre la possibilità di effettuare il pagamento anche a rate a tasso zero. Il volantino presenta una grande varietà di offerte.

Offerte telefonia mobile

il Samsung Galaxy S22 5G a 679 euro, il 26% in meno rispetto al prezzo di listino che è di 929 euro.

a 679 euro, il 26% in meno rispetto al prezzo di listino che è di 929 euro. lo Xiaomi Redmi Note 11 è scontato del 28% rispetto al prezzo di listino, quindi da 249,90 euro a 179 euro

è scontato del 28% rispetto al prezzo di listino, quindi da 249,90 euro a 179 euro l’OPPO A94 5G A94 Smartphone 5G da 369,90 viene invece € 259,90, con uno sconto del 29%

Offerte televisori

il Samsung QE32Q50A da 32 pollici QLED FHD passa a 379,90 euro, l’11% in meno rispetto al prezzo iniziale di 429,90 euro.

passa a 379,90 euro, l’11% in meno rispetto al prezzo iniziale di 429,90 euro. il Philips 6600 Series 32PHS6605 da 32 pollici viene scontato a 199, 99 euro

viene scontato a 199, 99 euro il Sony KD-43X81K TV da 43 pollici, invece, con lo sconto del 33% passa da 899 euro a 599 ,90 euro.

Offerte su altri prodotti

Altri prodotti a prezzi veramente convenienti sono: il monopattino Ducati Pro 1 Evo, che viene 399,90 invece di 499,90 euro. L’aspirapolvere Miele Compact C1 Youngstyle Powerline, che passa da 219,90 a 139,99 euro. Il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici, nella configurazione con AMD Ryzen 3 ed SSD da 512 gigabyte a 399,90 euro, il 24% in meno dai 529,90 euro iniziali. L’iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria è disponibile a 699 euro, l’11% in meno rispetto ai 789 euro di listino. C’è poi il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), che viene 329,90 euro invece dei 459,90 iniziali.