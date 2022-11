Cyber Monday da Euronics: tutti gli sconti di lunedì 28 novembre 2022

Ci siamo, la giornata tanto attesa per portarsi a casa dispositivi hi tech ad un prezzo davvero vantaggioso è finalmente arrivata! Offerte imperdibili quelle presenti da Euronics per il Cyber Monday di oggi, lunedì 28 novembre 2022! Sconti fino al 50% e spedizione gratuita su oltre 20mila prodotti, cosa aspettate a darci un’occhiata?

Euronics, al via il Cyber Monday: le offerte

Davvero imperdibili le offerte proposte dalla nota catena Euronics per il Cyber Monday di oggi, lunedì 28 novembre! Iniziamo la nostra breve rassegna di prodotti con il Samsung Galaxy S22+ da 128 gigabyte a 699 euro invece che a 1.079 come da listino, passiamo al Lenovo Ideapad 3 a 699 euro invece che a 1.049 come da listino e arriviamo al Dyson V10 Absolute disponibile a 399 euro invece che a 499. Per i computer segnaliamo invece il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 a 949 euro invece che a 1.229 euro e il Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Only che da 279 euro passa a 169 euro!

