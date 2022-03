Volantino Euronics, offerte dal 17 al 30 marzo 2022: sconti fino al 50% su smartphone, smart tv e PC

Volantino Euronics: in arrivo tante nuove promozioni incredibili. Il suo nome è “Facciamo a metà”: sconti fino al 50% su tanti oggetti di tecnologia come le smart TV, gli smartphone e gli elettrodomestici. Ma verranno toccati ance i videogame, i pc e tanto altro! Scopriamo insieme qualche informazione in più.

Volantino Euronics: come ottenere gli sconti

Partiranno proprio oggi, giovedì 17 marzo 2022 e dureranno fino al 30 marzo: gli sconti in questione sono validi per i negozi del gruppo Euronics CDS che hanno una particolare meccanica: “il meno caro lo paghi la metà”. Come si può usufruire dello sconto? Per prima cosa serve essere possessori di una Carta Euronics (si può richiedere gratuitamente), quindi bisogna spendere almeno 449 euro. A questo punto si sceglie un altro degli oggetti indicati nell’offerta: questo sarà pagato la metà del prezzo. C’è, inoltre, la possibilità di mettere in atto un finanziamento a tasso zero composto da ben venti rate, ma è necessario spendere un certo importo. In aggiunta vi ricordiamo che è attivo il bonus tv, grazie al quale si possono avere fino a 100 euro di sconto sull’acquisto di una nuova tv o un nuovo decoder. Per scoprire tutte le interessanti offerte potete il sito di Euronics.

