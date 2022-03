Volantino Eurospin, le offerte dal 14 al 23 marzo 2022 per risparmiare sulla spesa

Volantino Eurospin. Grandiose offerte in vista su tutti i prodotti, e per gran parte del mese, precisamente dal 14 al 23 marzo 2022. Tanti prodotti tipici dalle regioni italiane da scoprire nelle promozioni ”Speciale Italia”, oppure diversi snack da gustare con gli amici a offerte pazzesche nelle promozioni ”Speciale Aperitivo”, come olive verdi denocciolate, grissini, cubetti di formaggio, mini salamini e molto altro ancora.

Tutte le offerte del mese

Per celebrare la cosiddetta raccolta Minions, che si terrà ogni sabato a partire dal 19 marzo 2022, Eurospin propone in offerta anche alcuni giocattoli per bambini sul tema, come ad esempio il monopattino baby 3 ruote a soli 29,99 euro. Le costruzioni Lego, i giochi Memory e i Puzzle Ravensburger, e ancora i personaggi della serie Minions a 19,99 euro.

Opportunità da non perdere con lo ”Speciale Italia”

Ma torniamo al nostro ”Speciale Italia”. Tante succulente ricette e specialità regionali da preparare a casa con gli ingredienti e i prodotti in offerta Eurospin. Ad esempio, potete acquistare trofie integrali a 0,79 euro per 500 gr., a cui potrete aggiungere un bel pesto alla genovese con basilico DOP senza aglio a 1,35 euro. O ancora, raviolini del plin a 4,49 euro, uova da allevamento a soli 1,99 euro per la confezione da 15 uova, che potrete usare per la pasta fatta in casa, oppure per le vostre creme pasticciere. Insomma, non vi rimane che farvi un giro e far lavorare la vostra fantasia!

Il volantino di Eurospin per marzo 2022