Volantino IN’s, sconti settimana di Pasqua: prodotti in offerta fino al 24 aprile

Volantino IN’s sconti incredibili per la settimana di Pasqua! In tempi di crisi, risparmiare è d’obbligo. Siamo andati a spulciare tutte le offerte dei supermercati e abbiamo trovato le migliori da proporre. Ecco quali sono quelle per preparare il menù di Pasqua e Pasquetta a prezzi contenuti. Abbiamo infatti trovato tantissime offerte in tutti i supermercati IN’s su tutti i prodotti. Ci sono infatti sconti che vanno dalla colomba pasquale fino al caffè post pranzo e a tutti i prodotti che ci serviranno per deliziare i nostri amici e parenti.

Volantino IN’s: sconti per la settimana di Pasqua

Il volantino IN’s ha più di 10 pagine tutte colme di sconti imperdibili dedicati alla Settimana di Pasqua. Ogni ingrediente che potrebbe servirci per realizzare un perfetto pranzo e una cena si trova da IN’s e per di più scontato. Vengono promossi tutti i prodotti italiani di alta qualità ad un prezzo bassissimo: pasta, olio, sugo, colomba classica, latte, mozzarelle, vino e tanto altro ancora.

Inoltre, all’interno del depliant potrete prendere spunto da alcune ricette che condividono le star dello spettacolo come Alessia Mancini. Vi basterà andare sul canale Youtube riportato e riceverete tantissime idee e consigli. Ogni prodotto è studiato e potrete trovare la storia scritta tra le pagine del volantino. Insomma, non solo sconti!

