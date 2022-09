Volantino Iperal, ‘Sconto 50% Grandi Marche’: offerte dal 28 settembre all’11 ottobre

Numerose le offerte che è possibile consultare nel nuovo volantino Iperal! Frutta, verdura, carne, formaggi, prodotti per la cura della casa e della persona, insomma ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche. Le promozioni sono valide all’interno dei supermercati Iperal dal 28 settembre e fino all’11 ottobre, non perdete l’occasione di portarvi a casa numerosi prodotti di qualità a prezzi davvero competitivi!

Leggi anche: Penny, promozioni fino al 9 ottobre: sfoglia il nuovo volantino

Volantino Iperal: le promozioni attive

Tutte le promozioni presenti nella catena Iperal sono divise per sezioni. C’è quella dedicata alla spesa, quella inerente alla rottamazione di elettrodomestici e non solo, la sezione dedicata ai più piccoli, passando per quella incentrata sulla cura di sé stessi e della casa e arrivando infine a quella con focus sull’arredamento.

Pertanto, per avere una panoramica completa e dettagliata sulle promozioni attive, sarà sufficiente andare sul sito del supermercato e cliccare poi sulla sezione che si desidera approfondire. Tutte le sezioni oggetto di promozioni sono consultabili a questo link.

Le offerte sulla spesa

Per quel che riguarda in particolare le offerte sulla spesa, come accennato, sono davvero numerosi i prodotti in promozione: si va dai prodotti del banco frutta e verdura, passando alla carne e al pesce ed arrivando poi ai formaggi.

Una scelta davvero ricca quella fornita dal supermercato che permette ai consumatori di portare a casa un’incredibile varietà di prodotti. Si seguito alcune foto inerenti alla promozione tuttora attiva e che ricordiamo sarà valida fino all’11 ottobre.

Il volantino integrale delle offerte Iperal è consultabile qui.