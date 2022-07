Volantino Ipercoop: sconti al 50% dal 14 al 27 luglio

Volantino Ipercoop. Una pioggia di offerte è pronta ad investire i consumatori che potranno così portarsi a casa solo il meglio della gastronomia italiana. Davvero un’infinità la merce in sconto e non si tratta solo di cibo. Soggetti a imperdibili offerte anche i prodotti per la cura della casa e della persona.

Ma attenzione, gli sconti saranno validi da oggi 14 luglio e fino al prossimo 27 luglio. Cosa aspettate a darci un’ occhiata?

Volantino Ipercoop: le offerte

Come anticipato, sarà possibile usufruire dell’offerte della nota catena Ipercoop da oggi, 14 luglio, fino al prossimo 27 luglio. Sconti davvero imperdibili, fino al 50% quelli applicati dalla nota catena di distribuzione alimentare. Tra i prodotti in promozione segnaliamo offerte imperdibili sia su una vasta gamma di generi alimentari: biscotti, merendine, caffè, affettati, formaggi, carne; sia su i prodotti dedicati all’igiene della casa e della persona, quali ad esempio: detersivi per lavatrice, lavastoviglie passando poi ai bagnodoccia e agli shampoo.

Di seguito riportiamo le offerte presenti nel Volantino Ipercoop. Cosa state aspettando per fare incetta di prodotti? La versione integrale del volantino è consultabile qui.