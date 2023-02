Volantino Mediaworld ‘Dyson per San Valentino’: tutti gli sconti fino al 14 febbraio 2023

In vista della Festa degli Innamorati del prossimo 14 Febbraio 2023, Mediaworld dedica una sezione del proprio sito web alle proposte Dyson per San Valentino. La catena di distribuzione consente di portare a casa a prezzo ridotto diversi prodotti per la cura personale.

Il volantino di MediaWorld per il “Dyson per San Valentino”

Il bundle con Dyson Supersonic + spazzola tonda Dyson è disponibile a 449,99 Euro: il risparmio è di 29,99 Euro rispetto al prezzo singolo, pari al 6% se ti tiene conto che il Supersonic costa 448,99 Euro e la spazzola tonda 30,99 Euro. In offerta troviamo anche il Dyson Airwrap Long Rame New + Dyson Travel Bag: il prezzo proposto dalla catena di distribuzione è di 549,99 Euro, con un risparmio di 49,99 Euro rispetto al costo totale del singoli prodotti che costano rispettivamente 548,99 e 50,99 Euro.

Infine, segnaliamo anche la promozione sul Dyson Corrale Rame + Dyson spazzola piatta a 449,99 Euro: in questo caso il risparmio è di 29,99 Euro, pari al 6,24% rispetto al prezzo totale se si opta per gli acquisti singoli. Il Dyson Supersonic Gifting + Dyson spazzola tonda invece, è disponibile in offerta a 479,99 Euro: anche in questo caso il risparmio è di 29,99 Euro, pari al 5,88% rispetto al costo di listino.

Altre offerte di “Dyson per San Valentino”

Troviamo il PHON DYSON “Supersonic nichel/rame”, al costo di 448.99 euro. Poi possiamo vedere il DYSON V15 DETECT “scopa elettrica senza filo, Senza sacco, 660 W”, al prezzo di 679 euro. Poi ancora il DYSON “Omni-Glide scopa elettrica senza filo, Senza sacco, 230 W”, al costo di 399,99 euro. Ancora il “DYSON V12 Detect Slim scopa elettrica senza filo, Senza sacco, 545 W”, al prezzo di 649,99 euro.

Poi possiamo acquistare il Multi Styler DYSON “Airwrap Long Rame New”, al prezzo di 548,99 euro. Possiamo anche osservare una bellissima DYSON V15 “Detect Absolute scopa elettrica senza filo, Senza sacco, 660 W”, data al prezzo straordinario di 749,99 euro per portarvela a casa.