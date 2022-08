Volantino Mediaworld, ‘Non cambiare canale, Cambia TV’: promozioni e offerte dal 15 al 21 agosto

Da Mediaworld arrivano due offerte imperdibili nel nuovo volantino che si sdoppia nelle promozioni “Non cambiare canale, cambia TV” valida fino al 21 agosto 2022 e “La casa per me” valida fino al 31 agosto 2022.

Tv ed elettrodomestici in offerta

Tanti prodotti ad ottimi prezzi, anche a rate e con tasso zero su tutto. Dalle televisioni agli smartphone, ecco alcune delle offerte: Smart tv 4k oled Philips a 899 euro invece di 1.499 euro; smart tv 4k Samsung a 399 euro invece di 579 euro; Smart tv 4k Sony a 1.299 invece di 1.999 euro.

Maxi offerte anche sugli elettrodomestici: frigoriferi side by side LG a 1.599 euro invece di 4.299 euro; frigorifero combinato Samsung a 699 euro invece di 1.299 euro; lavastoviglie da incasso Bosch a 579 euro invece di 829 euro; lavastoviglie Beko a 369 euro invece di 599 euro; sconti anche su lavatrici, asciugatrici, forno, e tanto altro.

