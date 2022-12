Volantino Mediaworld ‘Sottocosto’: offerte fino al 18 dicembre 2022

Dopo aver parlato in questi giorni delle varie offerte “Sottocosto”, torniamo sul sito di Mediaworld che fino al 18 Dicembre 2022 propone anch’esso il Sottocosto con una serie di offerte molto interessanti che abbracciano tantissimi prodotti d’elettronica. Mediaworld nella fattispecie permette di acquistare il Samsung Galaxy S21 FE a 399 Euro al posto di 769 Euro, ma lo sconto è disponibile solo su 10mila pezzi. Il Samsung Galaxy S22 da 256 gigabyte invece viene proposto a 649,99 Euro, il 30% in meno rispetto ai 929 Euro di listino. Interessante anche lo Xiaomi Redmi Note 11S nella configurazione 6/128 Gigabyte, a 199,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino.

Le offerte di Mediaworld “Sottocosto” fino al 18 dicembre 2022

In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici M1, che viene proposto a 979 Euro su sole 2mila unità. Tra gli sconti segnaliamo anche la smart tv OLED 4K LG 55A26 da 55 pollici ad 849 Euro, con una riduzione del 50% rispetto ai 1699 euro di listino, ma la disponibilità è garantita solo su 1300 pezzi. Tra gli altri sconti segnaliamo le AirPods a 119,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 159 Euro precedenti. La lista completa delle offerte è disponibile direttamente a questo indirizzo. Per tutte le condizioni di spedizione e consegna vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti.

Per gli smartphone, il “SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G, 128 GB, Graffite” al prezzo di 399 euro, con il -48,11% di sconto. Poi l’APPLE iPhone 13 128GB BK, 128 GB, BLACK, al prezzo di 799 euro e con lo sconto del -14,9%. Lo “SMARTWATCH SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro 45mm, 16GB, Black Titanium” al prezzo di 299,99 euro, con il -39,88% di sconto. Per gli auricolari, le “SAMSUNG Galaxy Buds Live AURICOLARI WIRELESS, Mystic Black” al prezzo di 79,99 euro, con lo sconto del -52,66%. Poi, l’ASSISTENTE VOCALE AMAZON Echo Dot con orologio, al prezzo di 39,99 euro e con il -42,86% di sconto. Poi, i “CARICABATTERIA SAMSUNG 15W POWADAPT(NOCABLE)” al costo di 11,99 euro e con lo sconto del 20,01%.