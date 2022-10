Volantino Mediaworld ‘Sottocosto’: offerte imperdibili fino al 10 ottobre

Torna il sottocosto da Mediaworld con tantissimi prodotti tra telefonia e informatica a prezzi imperdibili. Le offerte sono valide sia online che in negozio e riguardano anche il marchio Apple con iPhone in vendita a prezzo ribassato. Iniziate il 1 ottobre saranno valide fino a lunedì 10. Scopriamo allora tutti i dettagli di questa nuova campagna di sconti.

Le offerte MediaWorld del nuovo volantino ‘Sottocosto’

Le promozioni riguardano gli smartphone, gli smartwatch ma anche Tv, Pc e molto altro. In evidenza abbiamo iPhone 13 a 779 euro, oppure l’LG Smart Tv Oled 4K a 999 euro. Oppure la lavatrice Samsung WW80TA046AH a 380 euro con uno sconto di oltre il 55%. Samsung Galaxy A23 5G è in promo a 239 euro invece di 349. iPhone 11 128 GB è a 549 euro con uno sconto del 9%. Galaxy S22 Ultra 256Gb è in vendita a 979 euro con uno sconto di poco meno il 30%. Galaxy S22 256 GB scontato del 24% a 699 euro. Apple Watch SE GPS 44mm a 249,99 euro invece di 339. Tablet Apple iPad Wi-Fi a 329 euro.

