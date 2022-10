Comet Days, sconti su pc, smartphone e tablet: sfoglia il nuovo volantino

Sconti da urlo su tanti prodotti per l’informatica con il Gruppo Comet. Ribassi, in questo ottobre 2022 da poco iniziati, che arrivano fino al 50% su PC, smartphone, ma anche Tv, tablet e molto altro ancora. In copertina troviamo l’Ideapad 3 in offerta a 449 euro con uno sconto ad esempio di ben 250 euro; oppure Samsung Galaxy A53 5G a 349 euro invece di 469 euro. Ma ecco tutti i dettagli dei “Comet Days”.

Le offerte sugli smartphone

Troviamo il Galaxy Z Flip4 a 949 euro oppure in 10 rate da 94,90 euro. Il Galaxy S22 è a 649 euro invece di 879 euro. E ancora: Galaxy A13 a 169 euro, Oppo Reno 8 a 349 euro, Oppo A96 a 249 euro, tutti e tre scontati di 50 euro dal prezzo di listino. Non solo. Galaxy S22 Ultra a 949 euro invece di 1279, Galaxy S21 5G a 549 euro invece di 599, Galaxy A22 5G a 179 euro anziché 199. L’A03 a 139 euro con 20 euro di sconto.

Pc e tablet

Qualche altro esempio? 100 euro di sconto su: Asus Notebook UX325EA-KG725W (999 euro), Yoga Notebook 13ITL5 (899 euro), HP Pavilion Notebook 15-EG1016NL (899 euro). Oppure: Galaxy Tab S8 SM-X700 a 699 euro invece di 849 euro. Tab P11 a 399 euro con 200 euro di sconto.

Sfoglia il volantino Comet Days

Ma questi sono solo alcuni degli articoli in promozione. Per conoscere tutte le offerte è possibile sfogliare il volantino online a questo indirizzo. Ricordiamo che le offerte sono partite lo scorso 29 settembre e dureranno fino al 12 ottobre.